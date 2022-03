Caos di Marzo Zavvi: tante offerte imperdibili sino a fine mese!

Il noto store online Zavvi ha lanciato una promozione molto interessante che consente di acquistare tantissimi prodotti a prezzi davvero imperdibili! Questa iniziativa sarà attiva solo fino al prossimo 31 marzo; quindi, vi consigliamo di non perdere altri preziosi minuti e dare subito un’occhiata alla vasta gamma di articoli disponibili!

Gli articoli proposti a prezzo scontato appartengono a diverse categorie, a partire dai Blu Ray e DVD, passando per l’abbigliamento e articoli da collezione per finire con Funko Pop, LEGO e vinili. Inoltre, se questo non bastasse, sono attualmente attive varie offerte nelle quali potete sfruttare dei coupon o effettuare acquisti multipli per ottenere un ulteriore sconto.

Ad, esempio, se acquistate due tra le T-shirt presenti in questa pagina, che offrono tantissime stampe tratte dagli universi Disney, Marvel, DC e dal cinema in generale, le pagherete insieme solamente 20€. Le offerte sono finiscono certamente qui! Per avere il 20% di sconto su tantissimi prodotti Hasbro vi basterà infatti inserire il codice sconto “HASBRO20” prima di effettuare il pagamento.

Tra gli articoli da collezione, non potevamo non citarvi la splendida colonna sonora su vinile della terza stagione de “L’attacco dei giganti” o il cofanetto da collezione di Matrix con tutti i quattro film della saga, compreso il nuovissimo Matrix Resurrection.

Insomma, si tratta dell’occasione perfetta per acquistare tantissimi prodotti geek e nerd a prezzo scontato. Il consiglio che diamo ai nostri affezionati lettori è quindi quello di visitare la pagina di Zavvi relativa all’iniziativa prima che giunga al termine! Vi ricordiamo, infine, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.

Offerte per categoria

Offerte ancora disponibili