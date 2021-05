Assassin’s Creed Valhalla è l’ultimo grandissimo titolo di una delle serie videoludiche Ubisoft più amate di sempre ed è disponibile su PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One e PC.

Questo capitolo ha attirato fin da subito i giocatori di tutto il mondo grazie alla sua ambientazione vichinga e ad un open world spettacolare, caratteristica che lo rende attualmente uno dei titoli più longevi di tutti i tempi.

Assassin’s Creed Valhalla è uscito il 10 novembre 2020 e continua a ricevere quotidianamente tanti aggiornamenti qualitativi, con diverse espansioni in arrivo.

Per questo motivo, noi di SpazioGames abbiamo deciso di venire incontro ai giocatori neofiti che volessero addentrarsi all’interno di quest’avventura, offrendovi consigli e spiegazioni utili per diventare fin da subito i migliori guerrieri che si siano mai visti.

Eccovi dunque la nostra guida completa di Assassin’s Creed Valhalla: con queste informazioni, vincere sarà davvero un gioco da ragazzi.

Assassin’s Creed Valhalla: tutto quello che dovete sapere

Nella nostra guida vi spiegheremo tutte le funzionalità e le caratteristiche chiave che è necessario sapere di Assassin’s Creed Valhalla.

In questa fase iniziale i nostri esperti vi aiuteranno ad introdurvi nella maniera più semplice possibile alle funzionalità del gioco, dandovi qualche utile consiglio per poter procedere al meglio.

Con queste informazioni iniziali sarete subito pronti per diventare i migliori condottieri vichinghi che si siano mai visti nella storia. Se non riteneste sufficienti queste informazioni, non preoccupatevi e continuate a leggere.

Assassin’s Creed Valhalla: guida alle risorse

In questa parte della guida potrete scoprire tutto quello che vi servirà sapere su tutte le risorse del gioco. Scoprirete come potere ottenere tanti soldi in poco tempo, come raccogliere determinati materiali e tanto altro.

Adesso che sapete tutto quello che vi serve su materiali e risorse preziose del gioco, possiamo avviarci verso la parte più approfondita del gioco, in cui vi sveleremo tutti i segreti di cui avete bisogno.

Assassin’s Creed Valhalla: strategie e trucchi

Nella parte conclusiva della nostra guida esploreremo molte delle domande che potrebbero farsi i giocatori che stanno iniziando a giocare ad Assassin’s Creed Valhalla.

Vi sveleremo tutti i migliori consigli per iniziare la vostra avventura, ma vi sveleremo anche la soluzione di uno dei puzzle più ostici del gioco, come assicurarvi la vostra opzione romantica preferita e tanto altro ancora.

Assassin’s Creed Valhalla DLC L’Ira dei Druidi

Tutto quello che dovete sapere su L’Ira dei Druidi

Adesso siete pronti per affrontare come si deve la storia di Eivor ed i suoi compagni nell’ultimo capitolo di Assassin’s Creed.

Sia che vogliate esplorare il mondo dell’ultimo capitolo della serie prodotta da Ubisoft il più possibile o che vogliate semplicemente godervi la trama principale, speriamo che questo titolo sia di vostro gradimento.

Non ci resta dunque che augurare buona fortuna a tutti i nuovi guerrieri vichinghi: che vinca il migliore!