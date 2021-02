Come iniziare le razzie fluviali in Assassin’s Creed Valhalla

Le razzie fluviali sono una delle novità introdotte dall’ultimo gigantesco update gratuito di Assassin’s Creed Valhalla, uscito il 16 febbraio su console e PC.

Se siete curiosi di capire come funzioni nel dettaglio questa modalità, o se non sapete come fare ad avviare una razzia fluviale, in questa guida di Assassin’s Creed Valhalla vi spiegheremo tutto quello che vi servirà sapere per muovere i vostri primi passi su questa grande novità.

Come iniziare le razzie fluviali

Prima di poter avviare le razzie fluviali, sarà necessario completare una quest introduttiva che vi verrà affidata da un nuovo personaggio: un guerriero errante di nome Vagn.

Vagn potrà essere incontrato nell’area a sud-est di Raventhorpe, vicino al fiume: una volta parlato con lui, dovrete semplicemente accettare di andare con lui e vi verrà spiegato come funzionano le razzie fluviali.

Completata la missione iniziale, vi verrà chiesto di creare delle caserme per l’equipaggio che vi accompagnerà durante le razzie di fiume.

Una volta conclusa anche questa attività, sarete in grado di avviare le missioni in totale autonomia.

Cosa sono le razzie fluviali

Le razzie fluviali sono semplicemente delle mappe separate da quelle del gioco principale, il cui obiettivo è di raccogliere il maggior numero di risorse possibile dagli accampamenti nemici, che in seguito potrete usare per migliorare nuove costruzioni nel vostro insediamento o per acquistare oggetti cosmetici.

Sono quindi delle missioni opzionali a cui potrete accedere in qualunque momento durante la vostra avventura, a patto di essere arrivati al punto della storia in cui Eivor ed il suo clan hanno deciso di stabilirsi in Inghilterra.

Al momento su Assassin’s Creed Valhalla sono presenti tre mappe diverse per le razzie, ma non è da escludere che ne possano arrivare altre in seguito ad ulteriori aggiornamenti.

Le razzie fluviali sono disegnate per essere molto difficili: se doveste avere difficoltà nell’affrontarle, vi suggeriamo di proseguire la storia principale ancora un po’ e migliorare il vostro Eivor.

Come funzionano le razzie fluviali

Quando deciderete di iniziare una razzia su Assassin’s Creed Valhalla, partirete con 8 vichinghi per attaccare tutti gli insediamenti presenti sulla riva del fiume.

Un aspetto fondamentale delle razzie fluviali è assicurarsi che i vostri alleati non subiscano troppi danni, o essi torneranno a Raventhorpe e non saranno più disponibili per tutto il resto della missione.

Le mappe dedicate a questa modalità sono state studiate per poter essere rigiocate più volte, perchè si modificheranno in seguito ad ogni vostra visita ed in base alle vostre azioni.

Per esempio, se rivisitate un accampamento che è già stato razziato, è probabile che al vostro prossimo incontro schiererà molti più nemici, anche diversi da quelli già affrontati, per contrastarvi.

Bisogna tenere a mente anche le tre diverse tipologie di postazioni da razziare: civili, militari e monasteriali.

Gli insediamenti civili non sono molto protetti e vi permetteranno di trovare razioni, utilizzabili per curare i vostri compagni vichinghi.

Le postazioni militari sono ovviamente quelle più difficili da saccheggiare, ma se avrete successo otterrete le risorse più rare e preziose, oltre a nuove armi ed equipaggiamenti.

Infine, nei luoghi appartenenti al monastero potrete trovare nuovi libri della conoscenza, risorse ed indizi per ottenere una nuova mappa fluviale.