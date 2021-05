Assassin’s Creed Valhalla, come finire il gioco più velocemente

Come sicuramente ormai saprete, Assassin’s Creed Valhalla è un gioco incredibilmente lungo e complesso. Anche cercando di portare a termine la campagna principale nel minor tempo possibile, saranno comunque necessarie almeno 30 ore complessive.

Nel caso non siate interessati in alcun modo alle attività secondarie, o se semplicemente non avete molto tempo libero a disposizione, si tratta comunque di una durata più che rispettabile che vi permetterà di intrattenervi nella storia.

Ma come si fa a finire il gioco più velocemente? In questa guida vi sveliamo qualche trucco per portare a termine il prima possibile la vostra avventura.

Come finire Assassin’s Creed Valhalla più velocemente

Su Valhalla è molto importante fare attenzione al livello di potenza consigliato per ogni regione per portarla a termine, tuttavia non è necessario che sia esattamente uguale o superiore. Idealmente, basterà che il vostro Eivor abbia non più di 30 punti di differenza perché sia in grado di affrontare le missioni.

Cercate di non esagerare e di non affrontare i livelli con una differenza maggiore, o potreste incontrare seri problemi ed allungare inutilmente la durata complessiva del gioco.

Una volta completata una regione, scegliete immediatamente quella col valore più basso tra quelle disponibili, così da accelerare ulteriormente il completamento della storia. Avrete tempo per dirigervi nelle aree più forti in seguito, quando sarete pronti.

Per aumentare la vostra potenza sfruttate gli eventi mondiali ogni volta che vi sarà possibile, per ottenere subito 1200 punti esperienza. Visitate inoltre accampamenti di banditi particolarmente grandi e sconfiggete i nemici elite, per ottenere ricche ricompense e tanti punti exp.

Ricordate inoltre che non è strettamente necessario aumentare il vostro livello per ottenere punti abilità: sconfiggere determinati boss opzionali e completare determinate località vi garantirà gli strumenti per migliorare il vostro personaggio. Ovviamente, se deciderete di intraprendere queste strade, concentratevi solo sugli obiettivi che Eivor è davvero in grado di poter affrontare.

Non sprecate il vostro tempo cercando ogni singola missione e boss secondario: seppur possono essere molto utili per guadagnare ricompense preziose, allungheranno comunque la durata del gioco. Affrontate solo quelle che ritenete essere alla vostra portata.

Infine, ricordatevi che non è obbligatorio visitare e portare a termine le missioni di Asgard e Vinland per completare la campagna principale. Se volete dunque vedere esclusivamente il finale della storia, potete ignorare senza problemi queste location.

Se seguirete questi consigli alla lettera, sarete in grado di finire Assassin’s Creed Valhalla molto prima di quanto vi aspettiate. Buona fortuna, eroi!

