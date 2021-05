Assassin’s Creed Valhalla offre davvero l’imbarazzo della scelta per quanto riguarda le abilità. Lo skill tree del gioco è incredibilmente ampio ed offre tantissimi potenziamenti in grado di cambiare, a volte, quasi interamente il gameplay e di rendere le nostre avventure molto più facili.

Soprattutto nelle fasi iniziali del gioco, sarà necessario iniziare a capire fin da subito in quali aspetti vogliamo che il nostro Eivor si specializzi, dato che non sempre avremo abbastanza punti per sbloccare tutto quello che vorremo.

Per questo motivo, abbiamo deciso di realizzare una guida in cui vi aiutiamo a scegliere le migliori abilità di Assassin’s Creed Valhalla.

Le migliori abilità di Assassin’s Creed Valhalla

Una delle abilità prioritarie di questo gioco è sicuramente l’Assassinio Avanzato. Grazie a questa skill il vostro personaggio sarà in grado di uccidere facilmente nemici molto più forti di lui sfruttando un semplice minigioco Quick Time Event.

Il logico step successivo è naturalmente sbloccare l’Assassinio a Catena: come facilmente intuibile dal nome, ogni uccisione fatta in modalità stealth potrà diventare doppia premendo semplicemente un pulsante, permettendovi di ammirare le vostre capacità grazie ad una cutscene.

Gli effetti dell’abilità Morte Pulita saranno inoltre molto familiari ai fan dei precedenti capitoli della serie: schivando un colpo nemico all’ultimo secondo, sarete in grado di rallentare il tempo abbastanza a lungo da poter piazzare tanti attacchi consecutivi.

Consigliamo fortemente di sbloccare anche la skill Doppia Arma Pesante, che fa esattamente quello che vi aspettereste: vi permette di impugnare contemporaneamente due delle armi più forti del gioco.

Ovviamente il danno singolo sarà leggermente inferiore rispetto aquello che fareste impugnando solo un’arma, ma si tratta di un sacrificio davvero marginale.

Non appena avrete fatto fuori i vostri nemici, ricordatevi di raccogliere le relative ricompense. Sbloccare l’abilità Auto-loot vi consentirà di non dovervi preoccupare neanche di quello: dovrete solo concentrarvi a fare fuori quanti più nemici possibili ed il gioco automaticamente collezionerà per voi tutti i vostri premi.

Un’altra abilità essenziale per il combattimento è sicuramente Fulmine di Battaglia: potrete raccogliere istantaneamente l’arma di un avversario caduto in battaglia e lanciarla addosso ad altri nemici in una cutscene violenta e soddisfacente.

A proposito di violenza, sbloccando Pestone sarete in grado di infliggere notevoli danni ad avversari finiti a terra: vi sarà molto utile contro nemici dotati di scudi.

L’ultima abilità che consigliamo ai migliori combattenti è sicuramente il Backstab: grazie ad essa ogni colpo inflitto alle spalle dei nemici procurerà loro danno extra.

Per l’esplorazione, consigliamo invece fortemente di sbloccare Sull’orlo del baratro: vi permetterà di sopravvivere a cadute da altezze molto pericolose, facendovi rotolare a terra e subendo meno danni. Non sarete immortali, ma almeno avrete meno preoccupazioni.

Vi ricordiamo ovviamente che sono presenti tantissimi altri potenziamenti che vi permetteranno di affrontare la storia efficacemente, ma queste skill sono sicuramente le ideali per iniziare a costruire il vostro personaggio.

Con tutte queste abilità, nessun guerriero sarà in grado di fermarvi. Ora andate, e dimostrate di essere i migliori.