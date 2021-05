Assassin’s Creed Valhalla, come ottenere opale

Una delle risorse più preziose e misteriose di Assassin’s Creed Valhalla è sicuramente l’opale. Non ne sono presenti grandi quantità ed all’inizio non sarà neppure chiaro a cosa servono, ma si tratta di un materiale essenziale per ottenere il migliore equipaggiamento possibile.

In questa vi spiegheremo dettagliatamente come ottenere opale, illustrandovi quali sono i metodi migliori per raccoglierne di più.

Come ottenere opale

Potrete trovare le opali con tre metodi diversi, dal meno efficace a quello sicuramente migliore ma più limitato: il primo di essi è fare razzie.

Purtroppo sebbene questo procedimento sia particolarmente indicato per ottenere scorte e materiali grezzi, come vi abbiamo spiegato nella guida relativa, non garantisce però la presenza di opali.

Potrebbe essere utile tenere gli occhi aperti per poterne avere di più, ma non dovrebbe essere utilizzato come metodo principale di raccolta.

Il secondo metodo, che ha anche una maggiore efficacia, è invece quello di usare la vista di Odino.

Osservate l’area e cercate delle pietre con un simbolo a croce, posizionate un indicatore ed esplorate per bene la zona: in breve tempo dovreste riuscire a trovare opale.

L’ultimo metodo, che è anche quello migliore e più interessante, è quello di completare le missioni giornaliere di Reda, un ragazzo che allo stesso tempo può accettare la vostra opale in cambio dei migliori equipaggiamenti possibili.

Non agirà solo da commerciante, ma vi permetterà di affrontare 3 missioni al giorno che, una volta completate, vi garantiranno opale da poter scambiare con lui.

Reda fa inoltre parte della gilda dei Mille occhi, i cui membri saranno in grado di fornirvi i loro servizi: non sarà necessario scambiare l’opale direttamente da lui, ma potrete dirigervi da un altro dei suoi associati.

Quando vi trovate in una città, cercate un simbolo a forma di croce intrecciata: significa che lì è presente un membro dei Mille occhi con cui poter contrattare lo scambio di opale.

Non dovrete dunque necessariamente tornare a Ravensthorpe ogni volta che vorrete ottenere nuovo equipaggiamento, ma potrete fare scambi anche in altre località.

Ora sapete tutto quello che vi occorre per andare alla ricerca di opale. Buona fortuna, eroi.