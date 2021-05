Assassin’s Creed Valhalla, consigli per iniziare

Assassin’s Creed Valhalla, l’ultimo capitolo del franchise prodotta da Ubisoft, offre ai giocatori un’avventura vichinga davvero senza pari.

Trattandosi di un’opera dalle dimensioni enormi, è importante riuscire ad iniziare la vostra storia con il giusto approccio, sapendo esattamente come riuscire a procedere nel migliore dei modi.

Per questo motivo abbiamo pensato di fornirvi diversi consigli su come iniziare la vostra avventura sul dodicesimo titolo della serie, adatti a tutti i giocatori che hanno appena acquistato il gioco.

Consigli per iniziare su Assassin’s Creed Valhalla

Non abbiate fretta

Sappiamo bene che vedere un mondo così grande vi spingerà a volerlo esplorare subito, tuttavia vi consigliamo fortemente di pazientare, almeno per le prime ore del gioco.

Completare il primo atto del gioco vi darà accesso a tutti gli strumenti indispensabili di cui ogni assassino dovrebbe avere bisogno: solo allora potrete sentirvi liberi di vagare dovunque vogliate.

Usate la forza bruta

Nei primi momenti del gioco non avrete davvero accesso a tutti gli strumenti che vi renderanno un vero assassino, ma inizierete la vostra avventura come dei veri guerrieri vichinghi. Consigliamo dunque di utilizzare un approccio decisamente più guerrigliero rispetto agli altri titoli della serie.

Sfruttate le armi a vostro vantaggio ed andate dritti alla carica, non esitate ad aggredire i vostri avversari piuttosto che nascondervi. Valhalla ha delle ottime meccaniche da gioco action, superiori a quelle stealth: non abbiate paura di utilizzarle.

Distruggete tutto

Alcuni edifici del gioco saranno particolarmente rinforzati: il vostro obiettivo è entrare lì dentro, quindi non fatevi venire sensi di colpa e sentitevi liberi di distruggere tutto quello che vorrete.

I vasi in fiamme sono particolarmente utili allo scopo, essendo in grado di distruggere facilmente porte rinforzate con legno e pietra rossa. E nel caso vi sentiate particolarmente pericolosi, ricordatevi che potrete usarli anche per pescare, facendo letteralmente saltare in aria i pesci.

Nel caso vogliate invece scegliere un approccio diverso, tenete d’occhio le finestre: spesso e volentieri non avranno ulteriori protezioni e vi permetteranno di entrare col minimo sforzo.

Non dimenticatevi inoltre di aprire ulteriori vasi e scatole ogni volta che li trovate in giro per il mondo per ottenere delle ricompense.

Sfruttate la visione di Odino

La visione di Odino è a tutti gli effetti la nuova versione dell’Occhio dell’Aquila visto nei precedenti capitoli della serie: vi permetterà di individuare facilmente cibo, risorse e oro. Uno strumento utilissimo che non dovete mai dimenticarvi di usare.

Potrete inoltre evidenziare facilmente i vostri nemici, distinguendoli comodamente dai vostri alleati. Abituatevi ad usare la visione di Odino ogni volta che vi troverete all’interno del vostro insediamento: potrete scoprire ricche ricompense senza dovervi preoccupare di attacchi nemici.

Migliorate equipaggiamento e razioni il prima possibile

Anche se troverete tantissime nuove armi, per la maggior parte del tempo sarà molto difficile che cambierete equipaggiamento. Per assicurarvi di affrontare al meglio la vostra avventura, la soluzione che vi consigliamo è sicuramente quella di migliorare subito le vostre armi.

Per farlo basterà che vi dirigiate nell’inventario, selezionare l’equipaggiamento e scoprire subito quali risorse sono necessarie. Assicuratevi di comprarle nei negozi ogni volta che potrete.

Potrete anche aumentare la quantità di razioni di cibo che potete portare con voi: questo dovrebbe essere il primo step che ogni vichingo dovrebbe eseguire, dato che permetteranno di restare sempre in salute. In seguito, date assolutamente priorità alla faretra: farlo vi consentirà di equipaggiare un maggiore numero di frecce, che sarà difficile ritrovare nel gioco.

Se invece vorrete migliorare la qualità di un oggetto, dovrete dirigervi da un fabbro e pagarlo con lingotti di carbonio.

Raccogliete tante frecce e non abusatene

Se avete seguito il nostro suggerimento ed avete potenziato la faretra, adesso è arrivato il momento di raccogliere una grande quantità di frecce. Su Assassin’s Creed Valhalla non ne troverete moltissime, quindi è meglio non abusare della loro utilità.

Dato che non sarà possibile costruirsele da soli, dovrete recuperarle da nemici caduti in battaglia o sparse in generale lungo il territorio. Potreste infatti trovarne alcune sporgenti da un ceppo, quindi tenete sempre d’occhio ciò che vi circonda.

Attenzione ai funghi

Raccogliere cibo è fondamentale per tenervi in salute, ma dovete stare molto attenti al tipo di funghi che raccoglierete. Proprio come nella vita reale, non tutti avranno infatti effetti positivi per la vostra vita.

In linea generale, ricordate sempre questa indicazione: i funghi gialli sono deliziosi, mentre quelli neri vi faranno molto male. Non fatevi prendere dalla frenesia di raccogliere tutto quello che trovate e fate molta attenzione.

Trovate i punti d’osservazione

Forse i fan più puri di Assassin’s Creed sono pronti a dirci che si tratta di un’affermazione ovvia, ma questo non significa che sia meno importante: vi raccomandiamo di trovare i punti d’osservazione il prima possibile.

Farlo vi consentirà di accedere ai viaggi rapidi e teletrasportarvi velocemente da una zona all’altra: la campagna principale cercherà di portarvi nella maggior parte dei luoghi possibili per le varie missioni. Avere accesso a punti rapidi vi consentirà di stancarvi di meno e di non perdervi.

Sbloccate l’assassinio avanzato

Se volete utilizzare un approccio più stealth o riuscire ad affrontare più facilmente i nemici più ostici, la soluzione è sicuramente sbloccare l’assassinio avanzato, una delle skill più potenti del gioco.

Potete trovarla nella linea delle abilità relative alla Via del corvo e sarà necessario avere almeno otto punti per sbloccarla nel minor tempo possibile. Una volta ottenuta questa abilità, vi basterà premere un tasto e superare una fase Quick Time Event per uccidere facilmente anche gli avversari più impegnativi.

Non abbiate paura di chiedere aiuto

Sarete anche dei guerrieri incredibilmente forti, ma cercate di tenere sempre a mente una cosa importante: non siete mai da soli. Non abbiate mai paura di chiedere aiuto ai vostri alleati.

Nel caso vi trovaste in una situazione molto delicata, cercate di attirare i nemici lungo il corso d’acqua: fatto ciò, utilizzate il corno per invocare l’aiuto dei vostri amici armati. Questo procedimento è valido anche contro i boss, dunque ricordatevi di chiedere aiuto ogni volta che lo riterrete necessario.