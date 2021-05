Assassin’s Creed Valhalla, come ottenere scorte e materiali grezzi

Durante le nostre avventure vichinghe su Assassin’s Creed Valhalla non dobbiamo mai dimenticarci di controllare la nostra quantità di scorte e di materiali grezzi.

Se vorrete migliorare il vostro insediamento, sarà necessario infatti imparare ad accumulare molte di essere il prima possibile.

Per questo motivo, in questa guida vi spiegheremo come ottenere scorte e materiali grezzi, guidandovi nell’operazione necessaria per la loro raccolta.

Come ottenere scorte e materiali grezzi

L’unico modo per potere ottenere scorte e materiali grezzi è quello di continuare a fare razzie. In altre parole, dovremo fare delle incursioni violente e saccheggiare il più possibile.

Per poterne avviare una, dovremo trovarci in un’imbarcazione insieme al nostro gruppo di raid, per poi avvicinarci alla località da attaccare che abbiamo scelto.

A quel punto, ci avvieremo ad attaccare tutti i nemici ostili e cercare contemporaneamente tutte le ricchezze sparse nel territorio.

Al fine di ottenere scorte e materiali grezzi, il nostro obiettivo è quindi recuperare i forzieri dorati che richiedono la presenza di due persone per aprirli.

All’interno di questi preziosi contenitori troverete tutte le risorse che vi servono: conservatele e fatene buon uso.

Vi ricordiamo che la razzia non si concluderà finché non avrete trovato tutti questi forzieri, quindi non abbiate fretta ed esplorate per bene i territori nemici alla ricerca di tutti i materiali preziosi possibili.

Inoltre, non dimenticatevi di utilizzare la vista di Odino per individuare il prima possibile tutti i tesori nascosti.

Se volete massimizzare le vostre quantità, vi suggeriamo fortemente di razziare i monasteri, postazioni che possiedono ricchezze in quantità maggiore.

Ma se non potete permettere di cercarli e vi va bene anche una quantità minore, non preoccupatevi più di tanto ed attaccate anche aree civili e città.

Qualunque sia la postazione nemica da voi scelta, potete stare tranquilli: troverete sempre un discreto numero di scorte e materiali grezzi per poter migliorare il vostro insediamento.