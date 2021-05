Assassin’s Creed Valhalla, come guadagnare soldi velocemente

Ogni vichingo assassino che si rispetti ha bisogno di soldi per finanziare le proprie imprese. Su Assassin’s Creed Valhalla, l’argento da raccogliere non è mai troppo: avrete costantemente bisogno dei servizi dei mercanti per avere sempre a disposizione tutti i migliori potenziamenti e l’equipaggiamento più potente.

Se avete bisogno dunque di una mano per poter diventare ricchi in breve tempo, in questa guida vi spiegheremo gli step da compiere per guadagnare soldi velocemente.

Come guadagnare soldi velocemente

Non è naturalmente necessario che ve lo ricordiamo noi, ma vale la pena di evidenziarlo nuovamente: il metodo più veloce per ottenere argento in questo gioco è quello di cercare accuratamente la loot presente su tutti i corpi dei nemici sconfitti, ogni cassa ed ogni forziere che troverete in giro per il mondo.

Se questo però non fosse sufficiente ed aveste bisogno di ulteriori risorse, il consiglio più prezioso da darvi è sicuramente quello di puntare al gioco d’azzardo.

Ogni volta che riceverete una sfida, vi verrà chiesto di puntare una determinata somma d’argento sulla vostra vittoria.

Abbiate fiducia in voi stessi e puntate duecento pezzi d’argento: la massima cifra possibile. Questo vi permetterà di guadagnarne altrettanti e di diventare ricchi in men che non si dica.

Non è purtroppo possibile vendere armi ed armature, ma potrete facilmente liberarvi di rune ed altri accessori che non servono.

Durante la vostra avventura infatti troverete tantissime rune e non avrete certamente la possibilità di poterle utilizzare tutte.

Considerando che i negozianti saranno disposti a pagarvele 20 pezzi d’argento l’una, se avete bisogno di ulteriori risorse è sicuramente un’idea da prendere in considerazione.

Ricordatevi poi che sarete sempre in grado di trovare grandi quantità di argento nelle torri e negli accampamenti. Durante le fasi finali del gioco, avrete così tanto argento da non dovervi più preoccupare se potete davvero permettervi qualcosa oppure no.

Di conseguenza, preoccupatevi solo di massimizzare i vostri profitti il prima possibile e di godervi il resto dell’avventura senza pensieri.

Prima che possiate rendervene conto, diventerete i vichinghi più ricchi del mondo!