Assassin’s Creed Valhalla, come ottenere lingotti di carbonio

Fare in modo che il vostro equipaggiamento e le vostre armi su Assassin’s Creed Valhalla siano sempre ottimizzate è un aspetto fondamentale per riuscire ad avere la meglio nella vostra avventura.

Per poter migliorare i vostri strumenti sarà necessario munirsi di lingotti di carbonio e visitare il fabbro Gunnar.

In questa guida vi sveleremo dunque come ottenere lingotti di carbonio, svelandovi il procedimento necessario da compiere per andare alla loro ricerca.

Come ottenere lingotti di carbonio

I lingotti di carbonio servono a fare in modo che il vostro equipaggiamento raggiunga la qualità Superiore. Il primo lingotto potrà essere ottenuto nel forziere che troverete a Rygjafylke, il che servirà ad illustrarvi il loro scopo e vi lascerà desiderare di averne di più.

Si tratta di una delle risorse più preziose del mondo di Assassin’s Creed Valhalla, che non va assolutamente sprecata e va raccolta in grandi quantità per poterla utilizzare sui propri equipaggiamenti preferiti.

Purtroppo non esiste un modo veloce per poterli ottenere in grande quantità: possono infatti essere trovati solo all’interno di forzieri.

Se volete concentrarvi nella ricerca di lingotti di carbonio, dovete dare un’occhiata ai punti dorati presenti sulla vostra mappa. Essi indicano la presenza di un tesoro nelle vicinanze.

Ignorate quelli più piccoli, che normalmente avranno ricompense più leggere che, in questo momento, non ci interessano.

Potrete trovare lingotti di carbonio nei cerchi dorati più grandi, che segnano i forzieri più preziosi. Tuttavia, non è detto che essi includano il carbonio che stiamo cercando.

Per poterne essere certi, non avremo altra scelta se non quella di avvicinarci ed osservare la relativa icona, che cambierà conseguentemente forma.

Se vedrete tre barrette di metallo formare una piramide, vuol dire che in quel forziere troverete un lingotto di carbonio: a questo punto non vi resta che aprirlo e reclamare la ricompensa.

Se avrete bisogno di ulteriori lingotti, l’unica scelta che avrete sarà quella di ripetere costantemente questo processo tutte le volte che desidererete.

Non appena vi riterrete soddisfatti, andate a migliorare il vostro equipaggiamento e dimostrate di essere i migliori.