Assassin’s Creed Valhalla, come sbloccare tutti i finali

Assassin’s Creed Valhalla non è solo una delle avventure open world più grandi mai realizzate, ma è anche un gioco in cui le nostre scelte possono condizionare il finale del gioco.

Le decisioni che intraprenderemo durante l’avventura potranno infatti fornirci alcune variazioni su come si concluderà.

In questa guida vi spiegheremo come ottenere il miglior finale di Assassin’s Creed Valhalla, illustrandovi le giuste decisioni da prendere.

Inutile dire che da adesso in poi ci saranno spoiler sulla trama del gioco: non proseguite oltre se non volete rovinarvi la sorpresa.

I finali di Assassin’s Creed Valhalla

Su Assassin’s Creed Valhalla sono presenti tanti finali relativi alle varie storyline del gioco. In totale potrete ottenere i seguenti:

Il finale buono

Il finale di Asgard

Il finale segreto Isu

Il finale del mondo moderno

Il finale di Anglia

Il finale dell’Ordine degli Antichi

L’unico di questi in grado di subire una variazione importante è il finale buono, quello relativo alla campagna principale. Esso potrà infatti dividersi in una variazione migliore ed una peggiore, a seconda delle scelte fatte.

Vi spiegheremo dunque cosa è necessario fare per poter ottenere la best ending del gioco.

Come ottenere il miglior finale

L’unica distinzione tra il miglior finale e quello peggiore riguarderà la scelta che farà lo jarl Sigurd, uno dei personaggi più importanti del gioco. Le nostre decisioni ed il nostro rapporto con lui condizioneranno infatti le sue azioni quando si concluderà la storia.

Su Assassin’s Creed Valhalla sono presenti 5 importanti decisioni da prendere che cambieranno la nostra relazione con lo jarl. Fare dunque le scelte appropriate vi garantirà di ottenere la migliore ending del gioco.

Non sarà necessario, in ogni caso, farle tutte in maniera corretta: basterà che la maggior parte delle vostre decisioni trovino il favore di Sigurd. In altre parole, se ne farete almeno 3 giuste otterrete il finale migliore, altrimenti quello peggiore.

Compirete la prima scelta al termine della quest principale in Norvegia. Potrete decidere se portare o meno le vostre risorse in Inghilterra. Se volete puntare ad ottenere il finale migliore, dovete scegliere di lasciarle in mano al padre di Sigurd.

La seconda riguarderà la romance con Randvi, la moglie dello jarl. Dopo che lei avrà baciato Eivor, potrete scegliere o meno se rifiutare le sue avance. Per mantenere un buon rapporto con Sigurd, sarà necessario rifiutare di avere una relazione con lei.

La terza scelta avverrà ad Oxenefordscire, durante un confronto molto duro con Sigurd e Basim. Trattenervi dal prenderli a pugni migliorerà, ovviamente, la vostra amicizia. Perché il rapporto si deteriori, sarà comunque necessario picchiarli entrambi, e non solo uno di essi.

La quarta decisione dovrà essere presa non appena avrete concluso la storyline di Cent. Dag vi sfiderà a duello per decidere chi deve condurre il clan in assenza di Sigurd. Dopo averlo sconfitto, dovrete ridargli l’ascia, consentendogli di raggiungere il Valhalla. Sigurd apprezzerà il vostro gesto.

L’ultima scelta andrà presa al termine delle missioni riguardanti Suthsexe ed Essexe. Eivor vorrà giudicare Gudrun e Holger, ma la parola finale spetterà a Sigurd, essendo lui lo jarl. Per migliorare il suo atteggiamento nei vostri confronti, dovrete supportare la sua decisione.

Se avrete fatto almeno 3 di queste scelte correttamente, otterrete il miglior finale del gioco: Sigurd sceglierà di restare con Eivor in Inghilterra, rinunciando al titolo di jarl e nominandolo nuovo leader del clan del Corvo, rimanendo amichevole.

Se invece la maggior parte delle vostre decisioni avrà fatto deteriorare il vostro rapporto, al termine della campagna Sigurd rimarrà in Norvegia, rifiutandosi di seguirvi. Questo è, al contrario, il finale peggiore del gioco.

Come ottenere il finale segreto Isu

In aggiunta ai finali standard, successivamente a quello relativo ad Asgard, c’è la possibilità di sbloccarne uno segreto. Per potere ottenere il finale segreto Isu, dovrete prima completare la campagna principale e poi recuperare tutte e 10 le Anomalie dell’Animus.

Uno dei 10 pezzi sarà recuperabile in Norvegia, ad Hultrholt: i restanti 9 saranno invece in Inghilterra, rispettivamente a Needham Lake, Kildesbig, Briudun Hill, Quartzite Ridge, Isle of Wiht, Basilica Ruins, Thornburg Henge, Aqueduct e Seven Sisters.

Dopo averli ottenuti tutti, in maniera simile appunto al finale di Asgard, scoprirete che Odino si reincarnerà in Eivor, mentre Tyr diventerà Sigurd.

Tuttavia, Odino non ritiene che Loki meriti di partecipare a questo processo, a causa dei problemi che ha causato fino ad ora.

Ed è allora che Loki ucciderà uno degli Isu, per poi reincarnarsi lui stesso in Basim.