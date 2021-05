Assassin’s Creed Valhalla, come rimuovere il sigillo al pozzo di Urdr

Su Assassin’s Creed Valhalla avremo tantissime opportunità di far valere la nostra forza bruta, ma a volte sarà necessario fare un passo indietro e ragionare usando la testa, come nel caso della missione relativa al pozzo di Urdr.

Arrivare al pozzo è abbastanza facile, basterà semplicemente seguire le indicazioni ed arrivare nella zona sud-ovest della mappa.

Una volta giunti al suo interno, sarà però necessario risolvere un puzzle per rimuovere il sigillo al pozzo di Urdr. In questa guida vi spieghiamo dettagliatamente la soluzione.

Come rimuovere il sigillo al pozzo di Urdr

Per risolvere questo rompicapo sarà necessario indirizzare correttamente i diversi raggi di luce, per fare in modo che colpiscano i relativi pilastri.

Non appena capirete il funzionamento, non dovrebbe essere molto difficile rimuovere il sigillo: vi spiegheremo in pochi semplici passi quali sono le operazioni da svolgere.

Prima di tutto, iniziate a girare a destra del pozzo fino ad arrivare al primo piedistallo da cui arriva un raggio di luce: direzionatelo verso l’alto, scagliando il raggio su una pietra posizionata sopra l’ingresso.

Il secondo passo è dirigervi dritti in basso verso il pozzo e spostare una colonna con una sfera lucente. L’obiettivo è fare in modo che il raggio di luce arrivi a riflettersi proprio sulla sfera: per farlo sarà necessario tirare la colonna verso di voi ed in senso antiorario, fino ad arrivare vicini ad uno degli angoli.

Fatto questo, avvicinatevi alla pietra sospesa che si trova sopra l’ingresso: la stessa su cui prima avete scagliato il raggio. Usate il piedistallo che trovate alla vostra sinistra e puntategli contro il raggio di luce.

Questa è la parte più delicata del puzzle, in quanto richiederà tanta precisione: continuate ad aggiustare posizione e direzione, fino a quando non riuscirete a far riflettere il raggio.

Dal piedistallo più grande dirigetevi verso quello situato vicino all’esterno della stanza, che dovrebbe essere stato illuminato dalla pietra sospesa. Giratelo verso sinistra, fino a quando non vedrete che illuminerà un nuovo raggio.

Infine, andate all’ultimo piedistallo che avete appena illuminato e direzionatelo verso il basso. Se avrete fatto tutte le operazioni nel modo corretto, si avvierà una cutscene ed il pozzo di Urdr si aprirà per voi.

Congratulazioni, avete appena completato uno dei puzzle più ostici di Assassin’s Creed Valhalla: ora immergetevi nel pozzo di Urdr e completate la vostra missione!