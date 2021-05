Assassin’s Creed Valhalla: L’Ira dei Druidi, tutto quello che dovete sapere

Fra poco i giocatori di Assassin’s Creed Valhalla avranno finalmente la possibilità di giocare la prima espansione dell’open world di Ubisoft, L’Ira dei Druidi.

Trattandosi del primo grande contenuto aggiuntivo di Valhalla, molti utenti vorranno dunque sapere cosa ci si può aspettare da questo DLC ed avere tutte le informazioni necessarie per affrontare questa nuova avventura di Eivor.

In questa guida vi spiegheremo dunque tutto quello che dovete sapere su Assassin’s Creed Valhalla: L’Ira dei Druidi e vi forniremo tutti i dettagli di cui avrete bisogno.

Se invece avete bisogno di suggerimenti e aiuti per l’avventura principale, ricordatevi di consultare la nostra guida di Assassin’s Creed Valhalla.

Dov’è ambientato L’Ira dei Druidi?

L’espansione L’Ira dei Druidi è ambientata nella bellissima e misteriosa Irlanda: non solo si tratta di una terra piena di leggende mistiche, ma questa ambientazione ha rappresentato un ruolo chiave nella storia vichinga.

All’interno della prima espansione di Assassin’s Creed Valhalla esplorerete dunque l’Irlanda del IX secolo, che è stata corrotta dalla guerra.

Contribuirete ad unificare i regni combattendo attraverso foreste infestate e svelerete gli oscuri segreti del culto formato dai Figli di Danu.

La trama de L’Ira dei Druidi

In questo arco narrativo aggiuntivo continueremo la storia di Eivor, che ha deciso di lasciare l’Inghilterra per riunirsi a suo cugino, Barid.

Dovremo aiutare coraggiosamente l’Alto Re Flann-Sinna a sottomettere un paese che è stato dilaniato e corrotto dalla guerra, il tutto utilizzando il nostro ingegno.

Nella misteriosa terra irlandese ad attendere Eivor ci saranno però misteri ultraterreni e forze inspiegabili, al confine tra la realtà ed il mito vero e proprio.

Come si accede a L’Ira dei Druidi?

Per poter accedere all’espansione L’Ira dei Druidi basterà dirigersi al molo di Ravensthorpe: Eivor incontrerà il capo economico di Dublino, Azar, che gli consegnerà una lettera da parte del cugino Barid.

A questo punto, il nostro protagonista potrà partire in un viaggio verso l’Irlanda per incontrarlo.

Di seguito, sarà costruito automaticamente un edificio nell’insediamento: si tratta dell’avamposto commerciale irlandese e servirà per poter accedere all’espansione ogni volta che lo desidererete.

Livello di potenza consigliato per L’Ira dei Druidi

Non sarà obbligatorio raggiungere un determinato livello di potenza per poter affrontare L’Ira dei Druidi: sarete in grado di accedere all’espansione automaticamente dopo aver finito uno dei due archi narrativi presenti in Inghilterra.

Il livello di potenza suggerito per poter affrontare L’Ira dei Druidi è impostato ad un valore di 55: nel caso superaste questa indicazione, l’espansione si adatterà automaticamente al vostro livello per offrire un livello di sfida adeguato.

Quanto dura L’Ira dei Druidi?

Per poter completare L’Ira dei Druidi, il primo DLC di Assassin’s Creed Valhalla, sarà necessario aver giocato per un tempo indicativo di circa 12-13 ore complessive.

Nel caso vogliate completare anche le diverse attività secondarie che saranno messe a disposizione, la durata complessiva potrà allungarsi arrivando a circa 18-20 ore totali.

Le nuove attività de L’Ira dei Druidi

In questa espansione potremo allenarci contro i Druidi e la loro nebbia allucinogena affrontando le 6 Prove di Morrigan sparse per il mondo, o affrontare la creatura mitologica irlandese Balor dopo aver completato le uccisioni dei Figli di Danu.

Inoltre, completando l’arco narrativo del commercio sbloccheremo una missione aggiuntiva in cui aiuteremo Azar a vendicare un compagno.

Potremo poi esplorare l’Irlanda ed i suoi misteri, sconfiggendo 2 Drengr pericolosi e verificare se davvero un enorme Cinghiale Nero avrebbe creato dei solchi sul terreno.

Non dimenticate poi di completare gli obiettivi secondari delle richieste regali, che cambieranno radicalmente la nostra esperienza.

Attenzione: la seguente attività aggiuntiva rappresenta uno spoiler per l’espansione L’Ira dei Druidi. Se non volete rovinarvi la sorpresa, vi suggeriamo di non proseguire oltre.

Questa espansione include anche una potenziale romance che potrete perseguire con Eivor: non ci sarà alcuna possibilità che possa sfuggirvi, dato che fa parte della trama.

Si tratta di Ciara, la fidata poetessa e cantrice di Flann: perché questa romance possa effettivamente avere luogo dovremo semplicemente risponderle di sì quando ci chiederà di fare il bagno con lei in una sorgente che le è cara.