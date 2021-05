Assassin’s Creed Valhalla, come sbloccare tutte le romance

Anche i guerrieri più esperti hanno bisogno di poter avere qualcuno al proprio fianco. Per questo motivo, proprio come accaduto nel precedente capitolo della serie, su Assassin’s Creed Valhalla sono presenti diverse opzioni romantiche, sia femminili che maschili.

Se volete dunque scoprire quali sono tutti i personaggi con cui è possibile flirtare e quali sono le procedure necessarie da compiere per arrivare ad intrattenersi in una relazione romantica, continuate a leggere questa guida alle romance.

Come funzionano le romance

A differenza di altri giochi che includono le romance, potrete intrattenervi con ognuna di queste a prescindere dal sesso scelto dal vostro Eivor: ogni opzione è infatti disponibile sia per l’avatar maschile che per quello femminile.

Il processo per avviarne una è abbastanza semplice: una volta speso abbastanza tempo con un determinato personaggio o dopo essere stati con loro durante specifici momenti chiave, si aprirà l’opportunità di intrattenersi e di flirtare.

La scelta se lasciare che tutto questo si limiti ad un semplice serata occasionale oppure no, nella maggior parte dei casi, spetterà solo a voi: una volta che avrete deciso di fidanzarvi col vostro spasimante sarà necessario prima lasciarlo per poter avviare una nuova relazione. Altrimenti, potete sempre lasciare che vi possiate intrattenere solo per quella notte.

Non dovrete preoccuparvi di dover dire sempre e solo la cosa giusta: le opzioni romantiche sono sempre segnate da un’icona a forma di cuore e, come già spiegato, il processo è abbastanza automatico e non snervante.

Le romance di Assassin’s Creed Valhalla

Bil

Il primo interesse romantico può essere trovato già in Norvegia: una donna di nome Bil vi sfiderà a trovare il suo pettine nel lago ghiacciato. Se riuscirete a recuperarlo e consegnarlo, lei si offrirà di «aiutarvi»: se volete avere una relazione con lei, ovviamente dovrete accettare la sua proposta.

Broder

Le altre romance potranno invece essere avviate una volta arrivati in Inghilterra. La prima di queste potrà essere avviate con Broder, dopo aver liberato l’Anglia dell’Est. Durante il matrimonio di sua sorella, vi proporrà di passare un po’ di tempo in intimità con lui. A quel punto vi basterà semplicemente rispondere in maniera affermativa.

Randvi

Quando il vostro insediamento raggiungerà il livello 3, avrete accesso ad una delle opzioni romantiche sicuramente più interessanti del gioco: Randvi, l’attuale moglie di Sigurd. Vi proporrà di andare a Lunden insieme a lei: accettate e le vi confesserà i suoi sentimenti. Se deciderete di ricambiarli, avvierete una relazione romantica con lei, ma vi avvertiamo che questa è una delle 5 scelte decisive che condizioneranno la possibilità di avere il migliore finale del gioco, come abbiamo avuto già modo di scrivervi nella nostra guida.

Petra

Dopo aver costruito la capanna del cacciatore, incontrerete una donna di nome Petra che vi assegnerà una missione. Completatela, e vi chiederà un appuntamento con una sfida di tira con l’arco. Che decidiate di lasciarla vincere oppure no, vi confesserà che voi le piacete e vi chiederà di fidanzarsi con voi. Se siete attualmente fidanzati con qualcun altro, quest’opzione romantica non sarà però disponibile: se siete interessati, assicuratevi di essere ancora single.

Estrid

Durante le vostre missioni ad Essexe farete la conoscenza di Estrid, la moglie del sovrano del posto e vittima di un matrimonio infelice. Con il suo permesso, avrete la possibilità di «rapirla» per aiutarla a tornare a casa. Prima di reincontrarvi con Birstan, accettate la sua proposta di parlare in privato ed avrete la possibilità di dormire con lei per una notte soltanto. Si tratterà solo di un flirt e la relazione non potrà procedere oltre.

Stowe

Una volta giunti a Lunden, potrete incontrare un guerriero carismatico di nome Stowe. Nonostante la possibile opzione di flirtare con lui, evidenziata dall’icona a forma di cuore, non si potrà davvero avere una relazione a lui: il suo cuore in realtà appartiene ad Erke. Ci dispiace dover deludere chiunque volesse avere una relazione con lui ma, almeno in questo caso, vince il vero amore.

Stigr

Potreste però decidere di consolarvi con Stigr dopo aver vinto una battaglia di insulti in versi ad Hemthorpe. Sarà così impressionato dalla vostra abilità parlantina che vorrà vederla un po’ più da vicino. A questo punto, potete scegliere se accettare la sua offerta o se semplicemente ricevere la ricompensa per il duello vinto.

Tarben

Dopo aver costruito il forno nel vostro insediamento, potrete parlare con Tarben, il fornaio. Se non dovesse apparire, potreste aver bisogno di costruire anche il capanno dei pescatori. Tarben vi proporrà di andare a pesca insieme a lui e, in quell’occasione, vi confesserà i suoi sentimenti. Se deciderete di reciprocarli, avrete una relazione.

Tewdwr

Potrete poi avere un semplice flirt con Tewdwr durante le sue celebrazioni per la nomina di ealdorman. Dopo esservi ubriacati insieme a lui, avrete la possibilità di scegliere se poter festeggiare la vostra relazione in maniera romantica o platonica. In ogni caso, si tratta di un semplice flirt che non condizionerà il resto della storia in alcun modo.

Vili

L’ultima relazione presente in Inghilterra è quella con Vili Hemmingson, il figlio dello jarl di Snotinghamscire. Dopo averla liberata, vi siederete vicino al fuoco e lui vi farà alcune domande sulla vostra lunga amicizia, curioso di capire se possa evolversi in qualcosa di più. Se siete interessati, potete incoraggiare le sue avance. In caso contrario, prenderà comunque bene il rifiuto e si sposterà comunque permanentemente a Raventhorpe.

Gunlodr

Infine, potrete avviare una relazione romantica anche ad Asgard, dopo averla visitata due volte. Durante la storia del gioco, verrete incaricati di ritrovare il cerchietto nuziale di Thor. Se deciderete di darlo a Gunlodr, potrete intrattenere una relazione romantica insieme a lei.

Adesso sapete tutto quello che vi serve per diventare dei casanova vichinghi. Ora potrete fare strage non solo di nemici, ma anche di cuori.