Assassin’s Creed Valhalla, come aumentare il carisma

Un guerriero ideale su Assassin’s Creed Valhalla non deve solo essere forte, ma anche affascinante.

Il carisma permette infatti di accedere a delle opzioni di dialogo che altrimenti rimarrebbero nascoste nel gioco: si tratta dunque di una caratteristica da non sottovalutare e che andrebbe migliorata ogni volta che ne avrete possibilità.

In questa guida vi spiegheremo dunque come aumentare il carisma in pochi semplici passi.

Come aumentare il carisma

Per poter aumentare il carisma dovrete necessariamente vincere delle battaglie «flyting», consistenti di guerre di insulti in versi.

Si tratta di una delle tante attività secondarie disponibili nel gioco, ma che è fondamentale per riuscire a migliorare questa importante caratteristica di Eivor.

Vincerle non vi garantirà infatti solo il premio in denaro scommesso, ma aumenterà le vostri doti carismatiche: se invece le perderete, l’unica cosa che avrete in meno saranno i soldi che avevate puntato.

Potete trovare le sfide di flyting all’interno di grossi insediamenti presenti sia in Norvegia che in Inghilterra: potete identificarli grazie ad un’icona raffigurante una faccia sorridente.

Vincere a questo minigioco è molto facile: innanzitutto dovrete ascoltare e leggere attentamente gli insulti lanciati dal vostro avversario.

Fatto ciò, dalle opzioni di scelta che vi verranno proposte dovrete semplicemente scegliere l’insulto più appropriato.

Selezionate l’insulto che fa rima con quanto vi è stato appena riferito, ma il cui significato delle parole abbia anche senso per rispondere degnamente al vostro sfidante.

Avrete poco tempo per fare la vostra scelta, quindi non ragionateci troppo ed usate il vostro istinto: se avete seguito correttamente queste indicazioni, sarete in grado di fare velocemente la scelta corretta.

Ricordate che alla fine si tratta di battaglie con insulti poetici: lasciatevi ispirare e rispondete come solo un eroe vichingo saprebbe fare.

Completate il maggior numero di sfide flyting disponibili nel gioco e diventerete in breve tempo i guerrieri più carismatici che la storia riesca a ricordare.