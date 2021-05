Assassin’s Creed Valhalla, le migliori costruzioni per l’insediamento

Una parte fondamentale della campagna di Assassin’s Creed Valhalla, dopo aver lasciato la Norvegia, è sicuramente la possibilità di espandere il proprio insediamento.

Questo ci permetterà di accedere ad upgrade, nuove armi o perfino nuove missioni. Le costruzioni per l’insediamento richiederanno spesso alcuni materiali unici, presenti in quantità limitata.

Quali sono, dunque, le migliori costruzioni per l’insediamento di Assassin’s Creed Valhalla? In questa guida abbiamo deciso di illustrarvi gli edifici fondamentali per la vostra base.

Le migliori costruzioni per l’insediamento

La vostra priorità dovrebbe essere sicuramente lo studio degli occulti: vi permetterà di poter rintracciare e dare la caccia ai membri dell’Ordine degli Antichi.

Una volta realizzata questa costruzione sbloccherete una nuova tabella nel menù, che vi permetterà di identificare bersagli da assassinare per sbloccare nuove abilità.

Successivamente, dovreste sicuramente costruire la bottega del fabbro: come ormai saprete, avere questo edificio nel vostro insediamento vi permetterà infatti di migliorare la qualità delle vostre armi.

Potrete inoltre equipaggiare rune e potenziare il vostro equipaggiamento.

Il prossimo passo è realizzare il capanno dei pescatori: come facilmente intuibile dal nome, questo sbloccherà l’abilità di pescare.

Otterrete automaticamente la lenza da pesca, con cui poter ottenere le vostre prime prede. Più rari saranno i pesci, maggiori saranno le ricompense: potrete scambiarli per premi molto ambiti, come rune e nuovi tatuaggi.

Per avere un ulteriore processo, simile a quello della pesca, vi raccomandiamo di sbloccare anche il capanno dei cacciatori: scambiando trofei raccolti da animali, anche in questo caso sarete in grado di ottenere rune ed oggetti cosmetici.

Sarete inoltre in grado di dare la caccia ad animali leggendari, il cui successo vi garantirà la possibilità di ottenere armi esclusive.

La stalla e voliera vi permetterà di poter modificare il vostro cavallo e corvo, un cambiamento solo estetico. Tuttavia è presente anche la possibilità di addestrare il cavallo per insegnargli nuove abilità, migliorando la vostra esplorazione. Per esempio, diventerà in grado di nuotare o avrà una maggiore energia.

Infine, ma non per importanza, la caserma vi permetterà di gestire il vostro gruppo, reclutando e rimpiazzando guerrieri vichinghi a vostro piacimento. Potrete inoltre stabilire chi sarà il vostro jomsviking e decidere quali armi dovrà utilizzare.

Queste sono senza dubbio le costruzioni più importanti da realizzare nel vostro insediamento su Assassin’s Creed Valhalla: non appena le avrete create tutte, avrete gli strumenti necessari per diventare i migliori guerrieri di sempre.