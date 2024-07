Giochi che non vi consiglieremmo se non costassero così poco al Prime Day

L'Amazon Prime Day 2024 sta volgendo al termine, ma avete ancora qualche minuto, fino alla mezzanotte, per capire se c'è qualche videogioco che merita le vostre attenzioni (e i vostri soldi, chiaramente).

Nei giorni sconti, lo avrete notato, vi abbiamo già segnalato le migliori offerte che hanno animato queste 48 ore di offerte, ma anche quelle sui prodotti videoludici più interessanti e sui prodotti più venduti in assoluto.

Dal momento che se siete su SpazioGames probabilmente è perché amate i videogiochi, abbiamo deciso di dare un'occhiata a quelle offerte su giochi che magari a prezzo pieno non avreste mai valutato, ma che proposti in sconto diventano molto più interessanti. Dopotutto è capitato a tutti di non comprare un gioco, perché magari sapevamo che non fosse perfetto, salvo poi prenderlo in sconto e scoprire che in realtà ci ha divertito parecchio. Vediamo se c'è qualche gioco coinvolto nel Prime Day che può fare lo stesso!

Vediamo allora quali sono quei videogiochi coinvolti nel Prime Day che vi consigliamo solo perché hanno un prezzo davvero stracciato!

