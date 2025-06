Amazon ha appena lanciato l’attesissima promozione per avere Kindle Unlimited GRATIS, una occasione imperdibile per tutti gli amanti della lettura digitale. Fino all'11 luglio 2025, avrete infatti la possibilità di ottenere ben tre mesi di Kindle Unlimited a 0€, risparmiando notevolmente rispetto al costo mensile standard di €9,99.

Kindle Unlimited gratis per 3 mesi, perché attivarlo?

Grazie a Kindle Unlimited potrete accedere a oltre un milione di titoli, inclusi eBook, riviste e audiolibri, disponibili in italiano e in molte altre lingue. Un catalogo vastissimo che spazia dai best-seller ai romanzi indie, passando per saggi, thriller e letture di crescita personale.

Con Kindle Unlimited non sarete vincolati esclusivamente ai dispositivi Kindle: potrete leggere e ascoltare contenuti tramite le app ufficiali disponibili per smartphone, tablet e PC, sincronizzando automaticamente segnalibri, note e posizioni di lettura. Perfetto sia per lettori abituali che occasionali, questo servizio offre flessibilità e praticità, permettendovi di portare con voi un’intera biblioteca ovunque andiate.

La promozione è disponibile sia per gli iscritti Prime che per i clienti Amazon standard, purché non abbiate usufruito di un periodo gratuito nei precedenti 36 mesi. Al termine del trimestre promozionale gratuito, Kindle Unlimited si rinnoverà automaticamente al costo regolare di €9,99 al mese, ma avrete sempre la libertà di cancellare l’iscrizione senza vincoli e senza costi aggiuntivi.

Questa promozione relativa a Kindle Unlimited è temporanea: non perdete l’opportunità di scoprire nuovi autori, esplorare generi diversi e accedere illimitatamente a migliaia di contenuti esclusivi per tutta l’estate.

