Amazon ha lanciato le offerte anticipate del Prime Day 2025, un’occasione imperdibile per chi desidera approfittare dei prezzi più bassi dell’anno su una vasta selezione di prodotti. Con sconti esclusivi riservati agli abbonati Prime, potete già mettere le mani su dispositivi tech, elettrodomestici smart e accessori per l’intrattenimento con sconti imperdibili. E il bello è che non dovrete nemmeno aspettare l’8 luglio, data d’inizio ufficiale: le offerte sono già attive.

Amazon Prime Day 2025, perché approfittarne subito?

Tra i prodotti più interessanti disponibili in sconto anticipato per utenti Prime, spicca la nuova Sony BRAVIA 3, una smart TV 4K basata su Google TV, che offre un’esperienza visiva cinematografica grazie all’upscaling intelligente e al supporto HDR di ultima generazione. Ideale per film, serie e gaming, rappresenta una delle migliori scelte nella fascia alta dell’intrattenimento domestico.

Per chi cerca potenza e velocità nel lavoro o nel gaming competitivo, da non perdere il notebook MSI Vector 16 HX AI, dotato di processori Intel Core Ultra e grafica RTX serie 50. Il sistema di raffreddamento avanzato e il display a 240Hz lo rendono perfetto anche per i creatori di contenuti e gli eSport player.

Anche il mondo videoludico è protagonista delle offerte Prime: potete mettere le mani su titoli recentissimi come F1 25, il simulatore ufficiale della Formula 1, con grafica migliorata, IA dinamica e modalità Carriera rinnovata, oppure riscoprire l’archeologia digitale con Tomb Raider I–III Remastered, la trilogia classica restaurata in alta definizione, completa di contenuti bonus e miglioramenti grafici fedeli all’originale.

Non siete ancora membri Prime? Approfittate dei 30 giorni di prova gratuita per cogliere le opportunità del Prime Day. Al termine, potrete sottoscrivere l'abbonamento annuale a soli 49,90€, beneficiando non solo di promozioni speciali, ma anche di servizi esclusivi come Prime Video, Prime Reading e Prime Gaming.

Attenzione studenti! Potete aderire al programma Amazon Prime Student a metà prezzo: solo 24,95€ all'anno, con gli stessi vantaggi dell'abbonamento standard!

Ma il valore di Prime Day non si limita ai soli prodotti: con l’abbonamento Amazon Prime potrete accedere a una suite di servizi digitali senza costi aggiuntivi. Prime Music vi consente di ascoltare milioni di brani senza pubblicità, mentre Kindle Unlimited vi apre le porte a una biblioteca digitale sterminata. Se amate ascoltare storie, Audible vi propone migliaia di audiolibri e podcast originali, spesso con periodi di prova estesi proprio durante il Prime Day. E con Prime Gaming, ogni mese vi aspettano giochi PC gratuiti e contenuti esclusivi per i vostri titoli preferiti.

Con il Prime Day 2025, Amazon raddoppia il divertimento: ben quattro giorni di sconti e offerte tematiche aggiornate ogni cinque minuti. Un’occasione perfetta per fare scorta di regali, aggiornare il vostro setup tecnologico o semplicemente concedervi qualcosa di speciale a prezzi straordinari. Non lasciatevi sfuggire le offerte esclusive Prime: sono disponibili solo per un periodo limitato, e le scorte vanno a ruba!

Le migliori offerte anticipate del Prime Day