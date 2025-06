Se avete tra i 18 e i 22 anni, c’è una proposta imperdibile da parte di Amazon. Il colosso dell’e-commerce ha deciso di introdurre un piano Prime agevolato per chi si trova in questa fascia d’età, indipendentemente dal fatto che sia iscritto a un’università. In vista del Prime Day 2025, chi rientra nei requisiti può accedere all’intero ecosistema Amazon Prime a condizioni speciali, godendo di tutti i vantaggi pensati per chi si sta affacciando alla gestione autonoma degli acquisti digitali.

Amazon Prime, perché abbonarsi?

La promozione prevede una prova gratuita di ben 90 giorni, durante i quali potrete esplorare ogni funzione del servizio Amazon Prime: dalle spedizioni veloci gratuite all’intrattenimento offerto da Prime Video, passando per Prime Music, e-book con Prime Reading e sconti riservati. Una volta concluso il periodo di prova, l’abbonamento si rinnova a soli 2,49€ al mese o 24,95€ l’anno, contro il prezzo pieno. L’offerta è limitata ai nuovi utenti Prime e rappresenta una soluzione concreta per risparmiare sull’e-commerce e l’intrattenimento digitale.

l momento perfetto per attivare l’abbonamento è adesso. Il Prime Day 2025, in programma dall’8 all’11 luglio, si avvicina e promette come sempre sconti imperdibili su migliaia di articoli: tecnologia, moda, accessori per la casa, videogiochi, libri e molto altro. Iscrivendovi oggi, potrete accedere fin da subito alle offerte più attese dell’anno, senza costi iniziali e con la comodità di ricevere tutto rapidamente e senza spese di spedizione.

Attivare la promozione è semplice e veloce: bastano pochi minuti per registrarvi, confermare l’età e iniziare subito a utilizzare Amazon Prime. Non è necessario essere studenti, basta rientrare nella fascia 18-22 anni per ottenere l’accesso gratuito per tre mesi. Con il Prime Day alle porte, questa opportunità consente di ottenere vantaggi reali con il minimo sforzo. Un piccolo passo per voi, un grande passo per il vostro shopping consapevole.

