Amazon ha attivato una delle sue promozioni più vantaggiose dell’anno dedicate a chi ama ascoltare musica in streaming senza limiti. Solo fino al 14 luglio, potete provare Amazon Music Unlimited gratis per un massimo di 4 mesi, in base alla vostra adesione ad Amazon Prime. Gli utenti Prime riceveranno 4 mesi gratuiti, mentre chi non è abbonato potrà comunque accedere a 3 mesi senza costi iniziali.

Iscriviti ad Amazon Music Unlimited

Amazon Music Unlimited, perché abbonarsi?

Iscrivendovi ad Amazon Music Unlimited avrete accesso immediato a più di 100 milioni di brani, da ascoltare senza pubblicità, anche in modalità offline, con skip illimitati e audio in formato HD e spaziale. Il servizio include anche una vasta libreria di podcast tra i più ascoltati, tutti privi di interruzioni, per una fruizione fluida, immersiva e personalizzata.

L’offerta è dedicata ai nuovi utenti e prevede il rinnovo automatico al termine del periodo gratuito, al prezzo di 10,99€ al mese IVA inclusa. Tuttavia, potrete disdire quando volete, senza alcuna penale. La pagina d’iscrizione è intelligente: rileva automaticamente se siete utenti Prime o meno e applica il periodo di prova più lungo disponibile, rendendo l’attivazione estremamente semplice.

Questa iniziativa si distingue tra le offerte musicali online più interessanti degli ultimi tempi, perfetta per scoprire uno dei servizi di streaming più completi oggi disponibili. Che siate fan di musica pop, rock, jazz, elettronica o classica, troverete sicuramente le playlist perfette per ogni occasione della vostra giornata su Amazon Music Unlimited.

Tenete bene a mente che questa offerta scade il 14 luglio ed è destinata esclusivamente ai nuovi iscritti. Approfittate di questa opportunità per scoprire un nuovo modo di vivere la musica digitale, senza limiti e completamente gratuito per i primi mesi. Un’esperienza di ascolto di qualità che vi sorprenderà fin dal primo utilizzo.

