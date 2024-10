Come ormai consuetudine, l'Amazon Prime Day torna due volte all'anno e l'edizione autunnale del 2024 è ufficialmente iniziata. Questa speciale "Festa delle Offerte Prime" si terrà l'8 e il 9 ottobre, per un totale di 48 ore di sconti su migliaia di articoli, dagli accessori tecnologici all'abbigliamento, fino ai prodotti per la casa. L'evento rappresenta una perfetta occasione per anticipare i regali di Natale prima del Black Friday, risparmiando su una vasta gamma di articoli. Chi desidera partecipare deve essere iscritto ad Amazon Prime, con la possibilità di usufruire della prova gratuita di 30 giorni, utile per accedere a tutte le promozioni riservate​.

Durante queste 48 ore, le offerte Amazon si susseguiranno a ritmo serrato, con promozioni che potrebbero variare o esaurirsi rapidamente. Pertanto, vi consigliamo di monitorare regolarmente le nuove opportunità di risparmio, magari salvando questa pagina tra i vostri preferiti per una consultazione rapida. Se siete alla ricerca di smartphone, dispositivi per la casa intelligente o semplicemente volete approfittare di offerte su elettrodomestici, questa è l'occasione giusta per voi. Per non perdere le migliori occasioni, è sempre utile iscriversi al servizio Prime e tenere d'occhio le offerte lampo​.

Di seguito trovate una selezione delle migliori promozioni attive a partire dalla mezzanotte. Considerando che, nelle prossime 48 ore, alcune offerte potrebbero variare, esaurirsi o aggiungersi nuovi sconti, ci impegniamo a tenere questo articolo costantemente aggiornato. In questo modo, potrete sempre consultare le offerte più interessanti, anche se leggerete l'articolo in un secondo momento. Vi suggeriamo di aggiungere questa pagina ai preferiti per un accesso più rapido alle novità. Speriamo che possiate trovare le offerte che stavate cercando e vi auguriamo un piacevole shopping!

I migliori prodotti scontati nella Festa delle Offerte Prime di Amazon