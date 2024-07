Prime Day 2024: ecco le migliori offerte da non perdere

Il Prime Day 2024 alza il sipario! Dalla mezzanotte del 16 luglio, Amazon inaugura questo evento straordinario con proposte allettanti. Questa parentesi di acquisti vantaggiosi segna il culmine della stagione degli sconti, in attesa di potenziali promozioni autunnali non ancora ufficializzate.

Preparatevi a vivere 48 ore di shopping frenetico su Amazon, un vero festival del risparmio riservato agli iscritti Prime! Ricordate che per accedere a queste offerte esclusive è indispensabile l'iscrizione al servizio. I nuovi clienti possono usufruire del primo mese gratuito!

Non siete ancora membri Prime? Approfittate dei 30 giorni di prova gratuita per cogliere le opportunità del Prime Day. Al termine, potrete sottoscrivere l'abbonamento annuale a soli 49,90€, beneficiando non solo di promozioni speciali, ma anche di servizi esclusivi come Prime Video, Prime Reading e Prime Gaming.

Attenzione studenti! Potete aderire al programma Amazon Prime Student a metà prezzo: solo 24,95€ all'anno, con gli stessi vantaggi dell'abbonamento standard!

Abbonati ad Amazon Prime

Studente? Abbonati ad Amazon Prime a metà prezzo!

Per agevolare la vostra ricerca tra le numerose proposte, abbiamo stilato una lista delle migliori offerte del Prime Day 2024. La nostra selezione spazia dai dispositivi smart agli articoli per il gaming, includendo i popolari prodotti Amazon Echo!

Il nostro assortimento è vasto e accuratamente selezionato. Ci impegniamo ad aggiornarlo nelle prossime ore con le ulteriori promozioni che Amazon introdurrà. Vi invitiamo a esplorare la lista sottostante, che racchiude i nostri "best buy" scontati. Ricordate: l'accesso alle offerte è riservato agli abbonati Prime.

Vi consigliamo di restare sintonizzati per le prossime promozioni del Prime Day 2024, che si concluderanno mercoledì 17 luglio. Per essere sempre aggiornati sulle ultime offerte, vi suggeriamo di seguire la nostra sezione dedicata, dove quotidianamente segnaliamo le migliori occasioni online.

Prime Day 2024: ecco le migliori offerte da non perdere

Auricolari

Console e periferiche gaming

Cuffie

Echo, Kindle e dispositivi Amazon

Google Pixel

iPad

LEGO e altri giochi

Monitor gaming

Notebook

Schede video

Smartphone

Smart TV

Smartwatch e smartband

Videogiochi