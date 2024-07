I prodotti preferiti degli utenti nel Prime Day 2024

Le prime ore dell'atteso Amazon Prime Day 2024 sono ormai alle spalle e hanno visto una valanga di sconti sui prodotti più vari. Come sempre, noi di SpazioGames stiamo seguendo con il nostro team specializzato questa pioggia di offerte, segnalandovi quelli che sono i migliori sconti che animano queste 48 ore di occasioni.

Come sempre, gli utenti hanno colto al volo diverse opportunità e, anche se la prima giornata del Prime Day deve ancora finire, possiamo già farci un'idea di quali siano stati i prodotti preferiti dei consumatori.

Al momento noi videogiocatori non siamo riusciti a mandare prodotti a a tema videogame nella top di Amazon, ma ci sono comunque delle occasioni molto interessanti nella classifica, che non possiamo che segnalarvi.

Vi ricordiamo però che per approfittare delle offerte è necessario avere un abbonamento ad Amazon Prime. La buona notizia è che se non siete mai stati abbonati, potete provarlo gratis per 30 giorni, scegliendo poi se sottoscrivere l'abbonamento a pagamento (un anno costa 49,90€), che dà accesso anche a Prime Video (il servizio che ha ospitato la serie Fallout, per capirci), ai giochi gratis di Prime Gaming e ai libri di Prime Reading.

Abbonati ad Amazon Prime

Studente? Abbonati ad Amazon Prime a metà prezzo!

E ci sono buone notizie ulteriori se siete studenti, dal momento che potete approfittare di una tariffa super agevolata per abbonarvi a Prime, pagandolo solo metà del prezzo!

Vediamo allora quali sono stati i prodotti più amati in queste ore, con la curiosità di scoprire quale sarà la classifica nella giornata di domani.

I più acquistati durante l'Amazon Prime Day 2024