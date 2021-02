Valheim ha colto un po’ tutti di sorpresa in rete, presentandosi come ennesimo fenomeno di massa non appena lanciato su Steam Accesso Anticipato per PC.

Il gioco ha venduto tre milioni di copie in sedici giorni di disponibilità, e ha colpito immediatamente gli appassionati non soltanto per le sue profonde dinamiche di survival ma anche per la qualità della rappresentazione della mitologia norrena.

Ovviamente, ha attirato le attenzioni di un pubblico trasversale, tant’è vero che si sono subito levate le voci di chi ne chiedeva una conversione per PS5 e Xbox Series X|S, o quantomeno per le console della passata generazione.

Si tratta, come tutti i survival del resto, di un titolo particolarmente complesso, i cui meccanismi – sia di base, sia avanzati – potrebbero sfuggirvi ad una consultazione immediata; non c’è nulla di male nel voler chiedere una mano in questi casi, e tale mano ve la diamo noi di SpazioGames.it con una guida di Valheim che copra gli aspetti dal basilare a quelli più complesso.

Valheim – guida base

La guida che vi andiamo a proporre sarà arricchita su una base giornaliera e ritenetela sempre in continua espansione: la completeremo giorno dopo giorno ma, dal momento che Valheim è un prodotto in fieri che si farà strada facendo, ci riserviamo di aggiungervi nuovi elementi man mano che saranno disponibili o si richiederanno necessari.

Valheim – guida ai boss

Pur trattandosi di un survival a mondo aperto nel quale potrete passare decine di ore senza attraversare contenuti story-based, quello di Iron Gate Studio è un titolo che comprende anche boss da affrontare e battere uno dopo l’altro. Si tratta di personaggi pure piuttosto complessi non soltanto da sfidare e sconfiggere, ma persino da trovare, perché spesso richiedono un’evocazione. Qui vi spieghiamo, passo dopo passo, come fare per ritrovarseli davanti (contenti voi!).

Come evocare e battere il primo boss Eikthyr

Il “benvenuto” del gioco

Il “benvenuto” del gioco Come sconfiggere il secondo boss The Elder

Non fatevi ingannare dal nome

Non fatevi ingannare dal nome Come sconfiggere il terzo boss Bonemass

Una sfida di metà gioco

Una sfida di metà gioco Come sconfiggere il quarto boss Moder

Mi ricordo montagne verdi…

Mi ricordo montagne verdi… Come evocare e sconfiggere l’ultimo boss Yagluth

Ce l’hai fatta, campione! (O quasi)

Ora avete tutti gli strumenti (non in senso letterale, per quello dovrete ancora darvi da fare!) per avere successo in Valheim e comprendere un gioco che, al di là dell’aspetto low poly, nasconde una grande complessità dentro di sé.

In bocca al lupo per il vostro viaggio, novelli vichinghi!