Valheim, come sconfiggere il quarto boss Moder

Dopo aver sconfitto il temibile terzo boss di Valheim, Bonemass, è giunta l’ora di proseguire nella nostra avventura ed esplorare le montagne. Ben presto, ci troveremo ad affrontare un nuovo pericoloso nemico: il quarto boss del gioco, Moder. Trattandosi di un drago, sarà necessario prepararsi a dovere prima di poterlo affrontare.

In questa guida vi spiegheremo quindi non solo come sconfiggere Moder, il quarto boss di Valheim, ma anche come prepararvi al meglio per affrontarlo.

Come evocare Moder

Come tutti i boss del gioco affrontati fino ad ora, anche per evocare Moder sarà necessario recarsi presso il suo altare: lo potrete trovare nelle montagne.

Esplorate gli edifici di pietra che sono abitati dai Draugr fino a trovare una pietra runica con cui interagire: essa vi fornirà le indicazioni necessarie per trovare l’altare di Moder.

Una volta trovato il luogo per l’evocazione, noterete delle ciotole per le vostre offerte. Per evocare Moder dovrete posizionare tre uova di drago nei pressi del suo altare.

Le potrete trovare facilmente all’interno dei nidi di drago presenti sulla montagna, ma sarà necessario fare più viaggi presso l’altare per posizionarle. Esse infatti hanno un peso di 200 a testa, dunque potrete trasportare solo un uovo alla volta.

Come prepararsi alla battaglia contro Moder

Prima di capire come affrontare Moder, dovrete pensare a proteggervi dal freddo della montagna, dato che è più pericoloso del boss stesso. Assicuratevi quindi di indossare l’armatura del lupo, che potrete costruire utilizzando pelli di lupo ed argento.

Suggeriamo anche di procurarvi dell’idromele in grado di offrire resistenza al congelamento: portatevene tante bottiglie per non correre pericoli.

Trattandosi di un nemico volante, potrete affrontarlo più efficacemente utilizzando armi da tiro: assicuratevi di avere equipaggiato il potente arco del cacciatore.

Andrà bene qualunque tipo di freccia particolarmente forte, ma noi vi consigliamo di equipaggiare frecce avvelenate: dato che sono in grado di danneggiare costantemente i nemici, potranno essere di grande aiuto durante la battaglia.

Come sconfiggere Moder

Moder ha a disposizione tre attacchi, proprio come i precedenti boss del gioco, ma la sua unicità è che varierà continuamente le fasi in cui volerà e quelle in cui atterrerà.

Se è in volo, Moder potrà lanciarvi dei proiettili che si cristallizzeranno con l’impatto. Se invece si trova a terra, potrà utilizzare i suoi artigli per un attacco corpo a corpo o emettere un alito ghiacciato per congelarvi.

I suoi attacchi congelanti non solo vi danneggeranno, ma saranno in grado di rallentare i vostri movimenti. Se avete portato con voi l’idromele appropriato, potrete facilmente compensarne gli effetti.

Moder ha inoltre una lunga fase di build-up in cui prepara gli attacchi: facendo attenzione, sarete presto in grado di capire quale colpo sta per utilizzare e fare ciò che è necessario per evitarlo.

A volte potrà anche ruggire: durante questa fase il boss è particolarmente vulnerabile, rendendo dunque questo il momento migliore per attaccarlo.

Mantenete le distanze, evitate i suoi attacchi e continuate a scagliargli frecce fino a quando non cadrà: se avete portato l’equipaggiamento ideale per resistere al freddo, questa battaglia non dovrebbe essere troppo impegnativa.

Le ricompense ottenute dalla vostra vittoria contro il quarto boss di Valheim saranno molto utili: il trofeo di Moder vi consentirà di navigare avendo sempre il vento alle vostre spalle, mentre la lacrima di drago vi permetterà di costruire la tavola dell’artigiano.