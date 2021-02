Valheim, come trovare il mercante Haldor

Se volete riuscire a sopravvivere nel mondo di Valheim, il survival game a tema vichingo, dovrete essere in grado di avere sempre il migliore equipaggiamento possibile. Sarà sempre necessario liberarsi di tutte le cianfrusaglie ed assicurarsi di avere gli oggetti più rari ed utili del gioco. Per riuscire in tale impresa, vi servirà trovare il mercante e sapere come fare affari con lui.

In questa guida vi spiegheremo dunque come trovare il mercante di Valheim, Haldor, e come guadagnare monete d’oro.

Come trovare il mercante Haldor su Valheim

Trattandosi di un gioco generato proceduralmente, non possiamo indicare l’esatta zona in cui il mercante Haldor potrà spawnare. L’area sarà infatti diversa per ogni giocatore e cambierà ad ogni nuova partita.

Possiamo però dirvi che il mercante comparirà sempre nella foresta nera, un’area che sarete incoraggiati ad esplorare dopo aver sconfitto il primo boss di Valheim, Eikthyr.

Troverete Haldor posizionato vicino ad un carrello di merci: una volta trovata la sua posizione, essa sarà statica e non cambierà mai nel tempo.

Se vi troverete nel raggio di 2km da Haldor, verrà automaticamente generata un’icona raffigurante una borsa: non avrete dunque bisogno di posizionare un segnalino sulla mappa per ricordarvi dove si trovi.

Se ne avete la possibilità, vi suggeriamo di posizionare un portale vicino al mercante, così da poter essere sempre pronti a commerciare con lui dalla vostra base principale.

Come guadagnare monete d’oro su Valheim

Ora che avete trovato il mercante, il prossimo passo è commerciare con lui: dovrete semplicemente interagire con lui per vendere i vostri oggetti o acquistare le merci più rare.

L’unica valuta che Haldor accetterà sono le monete d’oro: potete trovarle all’interno di dungeon, cripte e forzieri.

Se vi sentite particolarmente abili e coraggiosi, potreste pure prenderle dai troll o da altri nemici particolarmente grandi.

Ricordate inoltre che il mercante è sempre disposto a comprare oggetti che per voi sono di poca utilità: qualunque oggetto prezioso doveste trovare esplorando i dungeon, come rubini e perle, potrà essere venduto per una bella somma.

Vi suggeriamo di cercare di accumulare il maggior numero di monete d’oro possibile, così sarete sempre in grado di ottenere i migliori oggetti del gioco e potrete affrontare più facilmente la vostra avventura.

Adesso sapete tutto quello che vi serve per diventare dei grandi commercianti su Valheim!