Ubisoft è finita nuovamente nel mirino della propria community, e questa volta a finire sotto i riflettori è Assassin’s Creed IV: Black Flag, uno dei capitoli più amati dell’intera saga.

In queste ore, la pagina Steam del gioco originale del 2013 (che trovate su Amazon) ha ricevuto una serie di misteriosi aggiornamenti che non hanno nulla a che vedere con patch correttive o manutenzione ordinaria.

Sono infatti comparse funzionalità del tutto nuove, come controlli del volume personalizzati, possibilità di modificare la difficoltà, salvataggi liberi e altre opzioni moderne mai presenti nella versione originale.

E proprio queste aggiunte hanno scatenato un’ondata di preoccupazione: secondo molti utenti, si tratterebbe dei primi segnali concreti che Ubisoft potrebbe sostituire il gioco originale con il remake, da tempo al centro di rumor insistenti.

A rendere il tutto ancora più inquietante è la temporanea indisponibilità della versione standard di Black Flag sullo store di Steam, che di colpo è diventata non acquistabile senza alcuna spiegazione ufficiale.

Questo comportamento ha acceso il timore che Ubisoft stia testando il terreno per rimuovere del tutto il titolo originale dalla vendita digitale, replicando una strategia già vista in passato con altre compagnie, e che ha sollevato non poche critiche in termini di preservazione videoludica.

Il pensiero che uno dei giochi simbolo dell’era PS3/Xbox 360 possa venire rimpiazzato silenziosamente, senza alcuna possibilità per i giocatori di scegliere quale versione possedere o rigiocare, è qualcosa che molti fan non sono disposti ad accettare.

Nel silenzio generale dell’azienda, i segnali parlano da soli. Le modifiche apparse sulla pagina non sembrano frutto di un errore accidentale, ma di una precisa strategia in atto.

Resta da capire se Ubisoft chiarirà pubblicamente le sue intenzioni o se continuerà a muoversi nell’ombra, rischiando di compromettere definitivamente il rapporto con la parte più appassionata e attenta della sua fanbase. Visto anche che il remake di Black Flag sarebbe pressoché certo.