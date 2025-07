La notizia in un minuto

Ubisoft ha annunciato una nuova ondata di licenziamenti che ha colpito 19 dipendenti dello studio Red Storm, nell'ambito di una strategia di ristrutturazione globale per il contenimento dei costi che il publisher francese sta portando avanti da oltre un anno. La società ha definito la decisione "necessaria in base alle priorità operative" e ha promesso supporto ai lavoratori colpiti attraverso pacchetti di buonuscita e assistenza per la ricollocazione. Red Storm, storico studio fondato nel 1996 da Tom Clancy e acquisito da Ubisoft nel 2000, è noto per il suo contributo alla serie Ghost Recon e ad altri franchise Tom Clancy, testimoniando la fase delicata che Ubisoft sta attraversando nel mercato globale.