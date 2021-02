Valheim, come evocare e sconfiggere l’ultimo boss Yagluth

La vostra avventura principale su Valheim è quasi giunta al termine: dopo aver sconfitto i primi quattro boss del gioco, resta ancora un’ultima temibile prova da affrontare. Stiamo parlando naturalmente del boss finale: il terrificante Yagluth, colui che proverà a mettere la parola fine, una volta per tutte, alla vostra campagna.

In questa guida vi spiegheremo dunque come evocare e sconfiggere Yagluth, l’ultimo boss di Valheim.

Come evocare Yagluth

A differenza degli altri boss, che facevano spostare continuamente i giocatori da un luogo all’altro della mappa, per evocare Yagluth dovrete unicamente recarvi nelle pianure.

Il suo altare sarà automaticamente segnato sulla vostra mappa dopo aver recuperato una particolare tavola, che potrete trovare nei pressi di alcune pietre erette sulla pianura.

Per evocare Yagluth avrete bisogno di 5 fuling totems, da posizionare nel palmo della mano scheletrica che troverete vicino all’altare.

Potrete recuperare questi materiali solo dopo aver sconfitto 5 sciamani fuling: si tratta di nemici uncommon, ma che garantiranno sempre un totem ad ogni loro sconfitta.

Come prepararsi alla battaglia contro Yagluth

Yagluth è il boss finale del gioco, ed in quanto tale dovrete portare tutto il vostro migliore equipaggiamento per sperare di sconfiggerlo. Non limitate le vostre opzioni, perché questo è il momento di utilizzare tutto quello che avete.

Assicuratevi di avere a disposizione tanto cibo e pozioni curative, così potrete rimanere sempre in salute.

Ovviamente suggeriamo anche di portare con voi le armature e le armi da combattimento migliori in vostro possesso. Vi suggeriamo di indossare quindi l’armatura del lupo e di utilizzare armi realizzate con metallo nero.

Prendete in considerazione di utilizzare arco e frecce come vostro metodo d’attacco principale, senza però dimenticarvi di equipaggiare armi corpo a corpo particolarmente potenti per qualche colpo rapido.

Come sconfiggere Yagluth

Yagluth utilizzerà tre attacchi, proprio come tutti i boss del gioco incontrati fino ad ora: un pugno corpo a corpo che causerà danni nel raggio dell’attacco, un altro pugno che scatenerà meteore su un’area del gioco, ed un soffio infuocato in linea retta a lunga gittata.

Anche se è un nemico sicuramente temibile, Yagluth ha movimenti molto lenti e farà capire facilmente quale attacco sta per utilizzare.

Se sta per attaccare con il suo soffio infuocato, il boss inclinerà la testa verso l’indietro, mentre se sta per utilizzare i pugni la sua mano cambierà colore: se è blu, vuol dire che sta per usare un attacco corpo a corpo; se arancione, sta per evocare una pioggia di meteore.

Non avvicinatevi troppo ed attaccate il boss finale continuamente con le migliori armi a distanza che avete. Se poi vi sentite abbastanza sicuri, potete anche girargli intorno e piazzare qualche colpo veloce corpo a corpo alle sue spalle.

Nel caso stiate giocando in co-op, una buona strategia è lasciare che un giocatore distragga Yagluth per permettere a tutti gli altri di andargli addosso con le proprie armi melee.

Una volta sconfitto il boss finale di Valheim, il gioco non avrà più segreti per voi. Potrete ora recuperare la vostra ricompensa, più che meritata: il trofeo di Yagluth, in grado di ridurre i danni dagli attacchi elementali.