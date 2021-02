Valheim, come costruire e potenziare una nave

Come ogni survival game sandbox che si rispetti, uno degli aspetti più importanti di Valheim è il modo in cui riesce ad incoraggiare i giocatori ad esplorare. Trattandosi inoltre di un gioco a tema vichingo, è ovvio come le navi rappresentino un importantissimo mezzo per proseguire la propria avventura nel gioco.

In questa guida vi spiegheremo in pochi semplici passi come costruire la vostra prima nave e che cosa è necessario fare per potenziarla.

Come costruire una nave su Valheim

Su Valheim sono disponibili in totale tre tipologie di navi: la zattera, il karve e la longship. Dato che queste navi non possono essere costruite individualmente, sarà necessario partire sempre e comunque dalla zattera, che poi potrete potenziare e trasformare in una delle navi più forti del gioco.

Per costruire una zattera sarà necessario avere 20 pezzi di legno, 6 scarti di pelle e 10 resine. Raccogliere legna dovrebbe essere un gioco da ragazzi, dato che se ne troverà in quantità abbondante anche all’inizio del gioco.

Per ottenere gli scarti di pelle, il metodo più semplice e immediato è sicuramente dirigersi nei prati e cacciare i cinghiali: per ogni creatura sconfitta avrete garantito questo materiale. In alternativa, potreste riuscire a trovarli nei forzieri intorno alle praterie, o nei mucchi fangosi dei dungeon delle cripte sommerse, anche se ovviamente ci vorrà più tempo.

Per quanto riguarda la resina, dovrete invece sconfiggere i Greydwarf, una creatura che appare solo di notte. Saranno essi stessi a darvi la caccia ed è altamente probabile che possiate ottenere della resina come ricompensa. Dato che di solito vi cacceranno in gruppi da tre, non dovrebbe volerci molto tempo prima che voi abbiate tutta la resina necessaria.

Una volta raccolto tutto il materiale, posizionate un banco da lavoro vicino al fiume in cui vorrete navigare ed interagite con esso. Selezionate il martello nel vostro inventario e selezionate l’opzione “Misc”: adesso potrete scegliere dove posizionare la zattera e costruirla istantaneamente.

Come potenziare una nave su Valheim

Adesso che avete a disposizione una zattera, potete iniziare a raccogliere tutti i materiali necessari per i due successivi potenziamenti.

Il primo potenziamento disponibile è il Karve, che prima di poter essere costruito richiede 20 resine, 80 chiodi di bronzo, 10 pelli di cervo e 30 pezzi di legno pregiato. Per avere le pelli di cervo dovrete cacciare gli animali nelle praterie o nella foresta nera, facendo ovviamente attenzione a non farli scappare.

Il legno pregiato potrà invece essere ottenuto tagliando querce e betulle, a patto di possedere un’ascia di bronzo. In alternativa, potreste provare a raccoglierne un po’ dai relitti di navi presenti nella foresta nera.

I chiodi di bronzo dovranno invece essere necessariamente costruiti da voi, utilizzando la forgia. Una volta raccolto tutto il necessario, basterà ripetere la stessa procedura utilizzata per costruire la zattera e posizionare il Karve nell’area d’acqua che preferite.

L’ultimo upgrade della nave è invece la longship, per la cui fabbricazione sarà necessario possedere 10 pelli di cervo, 40 pezzi di legno pregiato, 100 chiodi di ferro e 40 pezzi di corteccia antica.

Per poter ottenere i chiodi di ferro, dovrete invece sbloccarne la relativa ricetta: la otterrete automaticamente dopo aver fuso una barra di ferro utilizzando rottami di ferro. La corteccia antica invece potrà essere ottenuta dagli alberi nella palude.

Una volta ottenuti tutti i materiali, dovrete ripetere semplicemente la stessa identica procedura finale, utilizzando il banco da lavoro, per avere a disposizione la nave più potente del gioco.

Come salpare una nave su Valheim

Per iniziare a navigare utilizzando la vostra nave su Valheim, saltate a bordo di essa ed interagite col timone. Adesso dovrete fare attenzione alla direzione del vento, indicata dalla rosa dei Venti sul lato destro dello schermo. Se il simbolo è di colore bianco, vuol dire che il vento è a vostro favore e potrete usare le vele: in caso contrario, significa che state cercando di navigare controvento e dovrete necessariamente usare il timone.

Per usare le vele o il timone, basterà avvicinarsi ad essi e premere il tasto W: premendo ripetutamente il pulsante potrete controllare facilmente la velocità. Usando i tasti A e D potrete sterzare la nave verso sinistra o verso destra. Infine, utilizzando il tasto S sul timone sarete in grado di fermare la nave.

Adesso sapete tutto ciò che vi serve per diventare i re del mare su Valheim!