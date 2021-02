Valheim, i migliori seed e come impostarli

Valheim non è solo un gioco di sopravvivenza a tema vichingo impegnativo e brutale, ma è anche generato proceduralmente. Questo significa che ogni vostro nuovo playthrough sarà diverso e non saprete mai cosa aspettarvi realmente. Esiste però un modo per creare mondi specifici che facilitino le vostre partite: impostare un seed quando iniziate il gioco.

In questa guida vi elencheremo quindi i migliori seed di Valheim e come impostarli.

Come impostare i seed su Valheim

I seed non sono altro che il valore numerico utilizzato da Valheim per generare il mondo e stabilire dove fare comparire determinati elementi chiave. In altre parole, se siete in possesso del seed giusto, potrete decidere l’aspetto che avrà il vostro mondo.

Per poter impostare un seed non dovrete fare altro che creare un nuovo mondo ed alla voce «seed» copiare il valore numerico della mappa da voi desiderata.

Potrete anche scegliere di trasferire il vostro personaggio su uno dei nuovi mondi: basterà che scegliate il vostro avatar, clicchiate su «start» ed in seguito su «new». Questo vi consentirà di iniziare con l’equipaggiamento già raccolto in una partita precedente.

Adesso che sapete come funzionano i seed, vi elencheremo i migliori che sono stati suggeriti dalla community, spiegandovi i vantaggi che avrete utilizzandoli.

I migliori seed di Valheim

Come avere subito accesso ai materiali

L’utente del social network Reddit Goottimuikkunen suggerisce di utilizzare il seed «W2hUEJUEcM» a chiunque desideri avere una mappa di gioco centralizzata.

Valheim è infatti un gioco che spinge i giocatori ad esplorare il più possibile per trovare diverse risorse, ma con questo seed sarete subito in grado di ottenere tutto quello che vi serve.

Il 90% dei materiali ottenibili nel gioco potrà infatti essere recuperato sulla vostra isola iniziale, senza avere la necessità di attraversare il mare. Potrete inoltre trovare gli altari corrispondenti ai primi due boss del gioco: Eikthyr e The Elder.

Se volete un inizio più rapido e facilitato, questo seed fa sicuramente al caso vostro.

Come trovare velocemente il mercante

Per poter iniziare al meglio la vostra avventura su Valheim, è fondamentale riuscire ad avere accesso il prima possibile al mercante Haldor.

Grazie a lui potrete infatti commerciare ed ottenere i migliori oggetti del gioco, senza i quali la vostra avventura diventerà molto più difficile.

Sulla wiki ufficiale di Valheim, l’utente EugenesAxe1 ha scoperto un seed che può fare al caso vostro: «Hu2N5rgDT5».

Dopo averlo impostato, basterà che vi dirigiate a sud fino ad arrivare alla costa, per poi continuare a seguire il tratto a sud-ovest. Fatto ciò, avrete accesso fin dai primi minuti di gioco al mercante.

Come trovarsi nelle vicinanze dei boss

L’utente Reddit Indyana80 ha deciso di provare ad utilizzare una frase a tema vichingo come seed, scoprendo un mondo particolarmente utile per chi vuole avere subito accesso ai boss.

Utilizzando infatti il seed «Odinisking», che potrebbe essere tradotto «Odino è il re», il giocatore verrà generato su un’isola composta principalmente da foresta nera, ma che vi permetterà di trovare facilmente quattro dei cinque altari.

L’unico altare a non essere presente è quello di Bonemass, il terzo boss del gioco.

E se ciò non fosse sufficiente, sappiate che sarete in grado di individuare facilmente anche il mercante.

Evidentemente Odino è un dio pronto a premiare chiunque gli porga rispettosamente omaggio.

Come iniziare vicino alle paludi

Le paludi sono una delle aree più rare e meno diffuse di Valheim, ma anche molto preziose per il grande numero di cripte presente in esse.

Grazie all’utente della wiki ufficiale Justheretohelpout, oggi avrete la possibilità di iniziare la vostra partita proprio vicino alle paludi.

Dopo avere utilizzato il seed «nkkFzfrNPu», basterà dirigersi verso la costa ad est per poi proseguire a nord: ora avrete a disposizione un’enorme palude piena di cripte da esplorare. Seguendo questo percorso, vi verrà anche indicata subito la posizione del mercante.

Questo seed è particolarmente utile per chiunque voglia collezionare risorse preziose, guadagnando monete d’oro, nel più breve tempo possibile.