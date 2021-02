I popoli norreni e i loro miti stanno vivendo il massimo splendore nell’universo mediale: sono tantissime, infatti, le produzioni che – che sia nel cinema, nei videogiochi o nella serialità televisiva – guardano agli antichi popoli scandinavi per ambientare e raccontare le loro storie. Pensiamo, ad esempio, al grande successo di Vikings, la produzione di History Channel che è recentemente giunta al suo epilogo e che raccontava le vicende del condottiero Ragnar, realmente esistito.

Questo fenomeno va di pari passo con un altro: quello dei videogiochi che diventano tormentoni del web per il successo repentino che riescono a raggiungere tra i membri della community. Pensiamo ad Among Us prima e a Rust poi, con il testimone che è ora passato nelle mani di Valheim. Questo titolo di sopravvivenza ambientato in un mondo vichingo sta ottenendo uno straordinario successo con il suo accesso anticipato, al punto che ha superato due milioni di copie in due settimane, e sta conquistando nuovi appassionati dell’universo norreno.

Valheim vi chiede di sopravvivere nel mondo vichingo

Se state amando Valheim e state cercando altri giochi che gli somiglino o per le meccaniche, o per lo scenario che strizza l’occhio ai vichinghi, abbiamo qualche consiglio per voi.

I migliori giochi per chi sta amando Valheim

Assassin’s Creed Valhalla

L’epopea vichinga per eccellenza

Tra tutti quelli che citeremo, sicuramente Assassin’s Creed Valhalla è uno dei giochi che hanno bisogno di meno presentazioni. Seguendo il filone iniziato da Origins e Odyssey, il titolo di casa Ubisoft sposta questa volta il suo focus nei tempi dei guerrieri norreni e del loro tentativo di stabilirsi in Gran Bretagna, dove dovettero scontrarsi con le ovvie resistenze locali. All’interno del gioco vestirete i panni di Eivor, personalizzabile nel sesso, nell’aspetto e nelle abilità, e sarete chiamati non solo a compiere razzie e a fare il bene del vostro popolo vichingo, ma anche a sbizzarrirvi con i vostri insediamenti (dove si nascondono anche tanti mini-giochi e, perché no, l’amore).

Northgard

Mitologia norrena e strategia

Se amate il contesto di Valheim e la spietata bellezza delle lande scandinave, sarete subito intriganti da Northgard: il videogioco di Shiro Games vi permette di controllare un clan di guerrieri vichinghi che cercano di stabilirsi in un nuovo continente, come da tradizione per le indomite genti del nord, ma lo fa proponendovi delle meccaniche da videogame strategico. Significa, quindi, che dovrete sbizzarrirvi a trovare la strategia giusta, a muovervi lungo la mappa come uno scacchiere (pensate a Civilization) e a costruire le vostre città. I vichinghi cercano una nuova casa e solo voi potrete dargliene una!

For Honor

Meglio vichinghi che cavalieri

Se quello che vi ispira in un videogioco è l’azione in multigiocatore, visto il prezzo a cui circola dovreste assolutamente buttare un occhio su For Honor. Questo titolo firmato da Ubisoft Montreal e Ubisoft Quebec è tutto incentrato sulle brutali battaglie che saranno controllate dai giocatori: cos’ha di affascinante? Il fatto che, tra le tipologie di guerriero di cui potete mettere i panni, spicchino anche gli indomabili vichinghi. Con i vostri brutali armamenti e le asce più affilate che mai, siete pronti a imporre la legge norrena sui vostri avversari?

Hellblade: Senua’s Sacrifice

Un’altra prospettiva sui vichinghi

Il mondo dei vichinghi è uno pieno di concetti molto forti: pensiamo all’incrollabile voglia di fare il bene del proprio popolo (o del proprio clan, se preferite), a qualsiasi costo. Proprio per questo potreste rimanere affascinati da Hellblade: Senua’s Sacrifice, un videogioco d’avventura e azione in terza persona che racconta le credenze, le usanze e le battaglie dei norreni da un punto di vista completamente diverso, mettendovi nei panni di Senua. Non vogliamo anticiparvi nulla dei contenuti del gioco, divenuto celebre per il suo modo straordinario di raccontare l’importanza della salute mentale, ma se siete affascinanti dalla cultura vichinga questa è un’altra faccia della medaglia che non può mancare.

God of War

Il nuovo Kratos tra gli dei norreni

Anche Kratos non è rimasto immune alle correnti vichinghe e il risultato è il nuovo filone di God of War: premiato come gioco dell’anno 2018 ai The Game Awards, l’action adventure di Sony Santa Monica è, semplicemente, una delle più intriganti esperienze della generazione e approfondisce la cultura norrena non tanto nella realtà storica, quanto nella mitologia e nel credo che la contraddistinguono.

