Valheim arriverà su PS5 e Xbox Series X? La risposta degli sviluppatori

Valheim è il fenomeno del momento su Steam, dov’è stato lanciato da due settimane esatte in accesso anticipato.

In tanti si chiedono se questo titolo, magari una volta uscito dall’early access, potrà arrivare anche su Xbox Series X|S e PS5, e gli sviluppatori hanno affidato ad una risposta in una FAQ sul sito ufficiale la loro posizione riguardo alle console.

Come spiegato da Iron Gate AB, «non ci sono piani per lanciarlo su altre piattaforme» in questo momento.

Le FAQ sono aggiornate al 18 gennaio, una data piuttosto ravvicinata ma comunque precedente all’esplosione del successo del gioco.

Ora che ha piazzato la bellezza di 2 milioni di copie su PC, lo studio potrebbe prendere in considerazione un port, anche in tempi non rapidi.

Tant’è vero che la porta era già stata lasciata aperta in quella stessa frase, dove viene menzionato che «non escluderemo versioni console in futuro».

A tema vichingo, Valheim è un survival in cui i giocatori sono chiamati a costruire, raccogliere risorse e domare bestie selvatiche.

Il genere è indubbiamente molto in voga su Steam, tant’è vero che il fenomeno immediatamente precedente a questo riguardava Rust, tornato di moda grazie a Twitch.