Tantissimi set Lego in super offerta su Zavvi con sconti sino a 140€

Il noto store online Zavvi ha lanciato una promozione molto interessante che consente di acquistare tantissimi set LEGO a prezzi davvero imperdibili! Questa iniziativa scadrà domani, mercoledì 5 maggio, quindi vi consigliamo di non perdere altro tempo e dare subito un’occhiata alla vasta gamma di prodotti disponibili!

Tra i tanti articoli proposti a prezzo scontato, vi segnaliamo in particolare il set LEGO Creator Expert: ECTO-1 Ghostbusters, che attualmente potete portarvi a casa a soli 174,49€, rispetto ai 210,99€ usuali di listino, per un risparmio reale di 35,50€.

Basato sul film GhostBusters: Legacy, questo modello di ECTO-1 è dotato di uno sterzo funzionante, una botola con trappola per fantasmi, una postazione estensibile con mitragliatore posteriore, uno zaino protonico e fantastici dettagli dell’auto originale, come l’iconico logo GhostBusters. Con elementi quali il parabrezza curvo, il volante modulare e i mattoncini con decorazioni a tema Ghostbusters, questo set incredibilmente dettagliato sarà perfetto da esporre sia in casa che in ufficio. Si tratta di un ottimo modo per trascorrere il tempo, sia da soli che in compagnia, grazie alla presenza di ben 2.352 pezzi che vi regaleranno tante ore di divertimento e relax.

Inoltre, sicuramente potreste essere interessati ai set LEGO della linea Super Mario. Per iniziare, vi consigliamo il set LEGO Super Mario: Avventure di Mario – Starter Pack, proposto a 44,99€, che comprende un personaggio LEGO Mario che fornisce una risposta espressiva immediata tramite schermi LCD e altoparlanti.

I giocatori possono raccogliere monete virtuali facendo percorrere a LEGO Mario la distanza che separa il Tubo di partenza dall’Asta del traguardo saltando su piattaforme rotanti e formate da nuvole e sul Blocco ? e affrontando superbattaglie contro i personaggi di Goomba e Bowser Junior.

Insomma, si tratta dell’occasione perfetta per acquistare diversi set LEGO a prezzo scontato. Il consiglio che diamo ai nostri affezionati lettori è quindi quello di visitare la pagina di Zavvi relativa alla promozione prima che giunga al termine!

Vi ricordiamo, infine, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.

