Dopo God of War: Ragnarok, molti pensavano che la saga di Kratos potesse finalmente aver raggiunto il suo epilogo naturale (attenzione agli spoiler).

Alla fine del gioco (che trovate su Amazon) il viaggio di Atreus proseguiva da solo, mentre Kratos, dopo aver affrontato il dolore e il senso di colpa, si apriva a un futuro diverso, accettando il suo nuovo ruolo come divinità della guerra norrena.

Il DLC Valhalla suggellava quel percorso interiore con un senso di chiusura quasi definitivo. Tuttavia, secondo le ultime indiscrezioni, Sony Santa Monica potrebbe essere ancora una volta al lavoro su un nuovo capitolo della serie.

Le voci sono tornate a circolare con insistenza dopo che Jason Schreier di Bloomberg ha riferito che il prossimo progetto del team è in pieno sviluppo e rappresenta “la prossima grande cosa” per lo studio.

Le speculazioni sulla natura di questo gioco si sono rincorse per mesi: alcuni parlano di un ritorno alla mitologia greca, altri di un metroidvania incentrato su Deimos, fratello di Kratos visto in Ghost of Sparta.

Altri ancora ipotizzano un reboot o un seguito spirituale. Tuttavia, Schreier ha voluto precisare su ResetEra che non si tratta di una nuova IP, anche se potrebbe sembrare tale. Una frase enigmatica, ma indicativa del fatto che il DNA di God of War continuerà a pulsare anche nel prossimo titolo.

La smentita da parte del giornalista riguardo a vecchie voci su un progetto sci-fi ha ulteriormente ristretto il campo: Santa Monica non sta lavorando a qualcosa di completamente diverso, ma nemmeno a un semplice sequel in stile “Ragnarok 2”.

La strada intrapresa potrebbe quindi essere quella di una forte evoluzione della formula, magari con un nuovo stile di gameplay, una struttura inedita o addirittura un’ambientazione alternativa come l’Egitto, già accennata nel God of War del 2018.

Per ora, Sony Santa Monica resta in silenzio. Ma se è vero che il nuovo gioco “non è una nuova IP” eppure “sembra esserlo”, allora potremmo trovarci davanti a una reinvenzione coraggiosa, una nuova era per God of War che, senza negare il passato, guarda avanti con ambizione.