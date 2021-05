Tantissimi set Lego in super offerta su Zavvi a prezzi shock

Il noto store online Zavvi ha lanciato una promozione molto interessante che consente di acquistare tantissimi set LEGO a prezzi davvero imperdibili! Questa iniziativa sarà attiva per un periodo di tempo limitato, quindi vi consigliamo di non perdere altri preziosi minuti e dare subito un’occhiata alla vasta gamma di prodotti disponibili!

Tra i tanti articoli proposti a prezzo scontato, vi segnaliamo in particolare il set LEGO Powered UP: Escavatore Liebherr R 9800, che attualmente potete portarvi a casa a soli 321,99€, rispetto ai 467,99€ usuali di listino, per un risparmio reale di 149€.

Il set LEGO Powered UP: Escavatore Liebherr R 9800 è composto da 4.108 pezzi e vi permette di realizzare un modello azionabile tramite l’applicazione Lego Technic Control+ e utilizzando comodi controlli one-touch. In particolare, sarà possibile guidarlo in tutte le direzione, ruotare la sovrastruttura, estendere e sollevare il braccio, aprire e inclinare la benna, riprodurre effetti sonori realistici e ottenere informazioni in tempo reale.

Il set LEGO Powered UP: Escavatore Liebherr R 9800 include tre motori XL, quattro motori L e due Smart Hub controllati tramite Bluetooth Low Energy (BLE). Il modello finale misura 39 cm in altezza, 65 cm in lunghezza e 27 cm in larghezza.

Il set LEGO Powered UP: Escavatore Liebherr R 9800 è stato sviluppato in collaborazione con Liebherr e offre una replica perfetta con tantissimi dettagli, incluse le vie di accessori, cabina di guida, scala estensibile ed altro ancora.

Insomma, si tratta dell’occasione perfetta per acquistare diversi set LEGO a prezzo scontato. Il consiglio che diamo ai nostri affezionati lettori è quindi quello di visitare la pagina di Zavvi relativa alla promozione prima che giunga al termine!

Vi ricordiamo, infine, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.

