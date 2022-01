Stagione 3 di The Witcher: uscita, episodi e tutto quello che sappiamo

La stagione 3 di The Witcher, a sole due settimane dall’uscita dei nuovi episodi, è già una delle più attese in assoluto, sia da parte dei fan della saga videoludica che dagli appassionati dei romanzi di Andrzej Sapkowski.

Lo scorso 17 dicembre Netflix ha finalmente reso disponibile la seconda stagione della serie tv, la cui data di uscita era stata posticipata più volte a causa di vari problemi, tra cui la pandemia e un grave infortunio subito da Henry Cavill sul set.

Malgrado la pubblicazione delle nuove puntate non sia sicuramente molto vicina, grazie alle dichiarazioni della showrunner Lauren S. Hissrich e di alcuni membri del cast sono già molte le informazioni in nostro possesso sulle future avventure di Geralt di Rivia.

Ecco allora tutto quello che sappiamo sulla stagione 3 di The Witcher.

Secondo quanto rivelato da Lauren S. Hissrich in occasione di un’intervista con TechRadar, la sceneggiatura della stagione 3 di The Witcher sarebbe già stata scritta.

«Questa è la nostra ultima settimana nella stanza degli autori. Abbiamo quasi finito con la fase di scripting, ed è incredibile. Siamo solo all’inizio di quello che è il processo creativo: la sceneggiatura è quasi pronta, dopodiché richiameremo i registi e gli attori per cominciare ad approfondire la storia, riflettendo sugli eventi passati per rendere la nuova stagione perfetta ».

Così ha dichiarato la showrunner lo scorso 3 dicembre, aggiungendo che le prime due stagioni dello show sono servite principalmente a gettare le basi per ciò che avverrà nei nuovi episodi.

Sembra proprio che gli autori della serie abbiano già ben chiaro il percorso da intraprendere nella stagione 3 di The Witcher, e che l’obiettivo principale del team sia quello di creare una storia e degli scenari che rendano giustizia ai romanzi di Sapkowski.

In occasione della stessa intervista con TechRadar, Hirsch ha rivelato su quale dei romanzi di Sapkowski si baseranno le vicende della stagione 3 di The Witcher.

Le nuove avventure di Geralt, Ciri e Yennefer seguiranno quindi gli avvenimenti di Il Tempo della Guerra, il quarto capitolo della saga di The Witcher e il secondo romanzo pubblicato dopo Il Sangue degli Elfi.

Il romanzo, uscito per la prima volta nel lontano 1995 in Polonia e reso disponibile ai lettori italiani solamente nel 2013, concentra la propria narrazione principalmente sul personaggio di Ciri e rappresenta un vero e proprio seguito delle vicende narrate in Il Sangue degli Elfi.

La sinossi ufficiale del romanzo recita:

«Tre ombre cavalcano nella notte. Sono tre sicari, lanciati all’inseguimento della loro prossima vittima. Tuttavia non sanno di essere a loro volta seguiti da una creatura più forte e più resistente di qualsiasi essere umano: Geralt di Rivia, l’assassino di mostri. In circostanze normali, lo strigo non si sporcherebbe le mani per eliminare dei comuni criminali, ma stavolta è diverso. Perché quei tre sono stati assoldati per uccidere la principessa Ciri e, se ci riusciranno, il mondo intero sarà perduto: Ciri è la Fiamma di Cintra, la maga di cui parlano le profezie, l’unica forza in grado di contrastare i piani dell’imperatore di Nilfgaard – lo spietato conquistatore del Nord – e di riportare la pace tra i popoli della terra.

Per questo è essenziale che Ciri arrivi sana e salva sull’isola di Thanedd, dove si stanno radunando tutti gli altri maghi. E Geralt è disposto a ogni sacrificio pur di proteggere il suo cammino. Però nessuno può immaginare che la principessa non sarà al sicuro nemmeno sull’isola. Sebbene sia difesa da incantesimi potentissimi, le spie di Nilfgaard sono infatti sbarcate persino in quel luogo isolato. E adesso sono in attesa, pronte a colpire».