The Witcher Stagione 3, arriva una buona notizia (ma niente data di uscita)

Le riprese della Stagione 3 di The Witcher, il nuovo ciclo di episodi che vedrà il ritorno degli ormai storici personaggi creati dalla penna dell’autore polacco Andrzej Sapkowski, sono finalmente arrivate alla fine.

Henry Cavill vestirà nuovamente i panni di Geralt di Rivia, personaggio visto e amato anche nel terzo capitolo della saga di CD Projekt RED (che trovate anche su Amazon a prezzo davvero molto basso).

Dopo che alcune settimane fa le riprese sono state forzosamente interrotte visto che proprio Cavill è risultato positivo al COVID, la notizia di oggi farà sicuramente contenti i fan.

Togliendo che uno degli attori dello show ha deciso di abbandonare la produzione targata Netflix, sembra ormai certo che non ci resti altro da fare che attendere la sua data di uscita.

La serie fantasy di Netflix ha quindi ufficialmente concluso la produzione della terza stagione, come rivelato da un nuovo report di Redanian Intelligence.

Dopo 5 mesi, 23 settimane o circa 120 giorni di lavoro, le riprese di The Witcher Stagione 3 si sono finalmente concluse.

Bola Ogun, regista degli ultimi due episodi, ha confermato la fine dei lavori tramite il suo profilo Instagram. Ora, quindi, è il momento della post-produzione della serie, che proseguirà per altri mesi.

Infine, Henry Cavill in persona si è congratulato con il cast e la troupe con un messaggio di ringraziamento: «Che stagione è stata! Volevo solo ringraziarvi tutti per la vostra determinazione e dedizione durante le dure riprese. Spero che tutti voi possiate riposarvi un po’. Cordiali saluti, Henry Cavill».

