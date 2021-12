Non ne avete abbastanza di Geralt? Tranquilli, la sceneggiatura della stagione 3 di The Witcher è già scritta

La seconda stagione di The Witcher, lo show di Netflix dedicato alle avventure di Geralt di Rivia, è disponibile sul famoso servizio streaming da ormai qualche giorno.

Dopo due lunghi anni l’attore Henry Cavill è infatti tornato a vestire i panni del burbero Strigo, in una nuova stagione che si ispira all’immaginario fantasy della penna di Andrzej Sapkowski.

Lo sviluppo della seconda stagione della serie, come sappiamo, ha dovuto attraversare numerose fasi burrascose che ne hanno ritardato la conclusione.

Prima fra tutte sicuramente la pandemia che ha colpito tutto il mondo proprio nei mesi immediatamente successivi all’uscita della prima stagione dello show.

Ma non solo, le riprese della serie hanno anche subito un rallentamento a causa di un grave infortunio sul set proprio di Cavill, che interpreta il protagonista.

Adesso comunque la seconda tornata di episodi di The Witcher è disponibile su Netflix per la gioia di appassionati e non, e a quanto pare ci ha preso gusto e niente la ferma più.

La showrunner Hissrich ha infatti rilasciato un’intervista a TechRadar (via Eurogamer.net) in cui afferma che il processo creativo che porterà alla realizzazione della stagione 3 della serie è già iniziato, e che la sceneggiatura è già scritta.

«In realtà questa è la nostra ultima settimana della fase di scrittura, abbiamo già quasi finito la sceneggiatura, ed è incredibile. Sono davvero entusiasta di come sta prendendo forma la nuova stagione perché è basata sul mio libro preferito della saga, ovvero Il Tempo della Guerra. Penso che le stagioni 1 e 2 abbiano creato il terreno perfetto per tutto ciò che arriverà in seguito, che sarà pazzesco. Il processo creativo però è appena iniziato. Abbiamo la sceneggiatura, ora riporteremo i registi, gli attori e inizieremo davvero ad approfondire maggiormente, a riflettere per essere sicuri che questa sia una stagione perfetta».

Sembra dunque che già gli ingranaggi si siano messi in moto già da un pezzo e che il futuro della serie sia già stato scritto.

Vi ricordiamo infine che se siete interessati a saperne di più su The Witcher Stagione 2 potete leggere la nostra recensione dettagliata a questo link.