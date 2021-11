The Witcher serie TV, Henry Cavill continuerà a essere Geralt a una condizione

Mancano ormai poche settimane di tempo prima che sia ufficialmente disponibile la Stagione 2 della serie TV di The Witcher, basata sugli omonimi romanzi di Andrzej Sapkowski ma che ha attirato l’attenzione anche dai fan della serie videoludica.

Uno dei motivi del grande successo di questi adattamenti è sicuramente anche la presenza di Henry Cavill nei panni di Geralt: l’attore è un grande fan del protagonista di The Witcher e ciò appare evidente in ogni sua scena.

Il successo è stato tale che, nonostante non sia ancora resa disponibile ufficialmente la seconda stagione, Netflix ha già programmato una prima data per l’inizio dei lavori sulla Stagione 3.

L’attore aveva già avuto modo di svelare che vorrebbe continuare a interpretare Geralt il più a lungo possibile, svelando però oggi che c’è una condizione importante da rispettare.

Henry Cavill è Geralt in The Witcher (Netflix)

Gli autori della serie TV avevano svelato di avere piani per mandare avanti la serie TV di The Witcher per ben sette stagioni: un traguardo che sembrava difficile da realizzare, ma che dopo il successo della prima stagione appare decisamente più alla portata, pur essendo particolarmente ambizioso.

In un’intervista rilasciata a The Hollywood Reporter (via Game Rant), l’attore Henry Cavill ha confessato di non avere alcun problema a continuare a interpretare Geralt così a lungo: tuttavia c’è una promessa che gli autori dovranno rispettare.

Il protagonista di The Witcher ha infatti dichiarato di volersi sempre assicurare che le storie che gli autori scriveranno per Geralt rimangano fedeli alla visione di Andrzej Sapkowski e dei suoi romanzi, evitando dunque che si vada a stravolgere completamente la trama originale.

Attualmente, sembra proprio che gli autori stiano mantenendo la parola data: la prima stagione si è infatti dimostrata particolarmente fedele ai romanzi dai quali è tratta, convincendo il grande pubblico e lo stesso attore.

Trattandosi di un medium diverso, qualche cambiamento sarà inevitabile, ma la cosa importante è che la visione dei romanzi non venga stravolta e rimanga sempre intatta: con questa semplice richiesta, Henry Cavill ha dunque confermato ancora una volta di essere un grande fan della serie.

In ogni caso, per la Stagione 2 sono già stati annunciati alcuni piccoli cambiamenti pensati per i fan dei videogiochi, che non cambieranno comunque la trama o la narrazione.

La seconda stagione vedrà infatti Geralt combattere più spesso contro i mostri, proprio per soddisfare i fan che arrivano dalla serie videoludica di CD Projekt.