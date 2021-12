The Witcher, la serie stava (davvero) per perdere il suo Geralt

Ci siamo: da oggi, dopo una lunghissima attesa, la Stagione 2 della serie TV Netflix di The Witcher è finalmente disponibile sul catalogo Netflix.

Henry Cavill è tornato a vestire i panni di Geralt di Rivia anche in questo nuovo ciclo di episodi, ispirati al celebre franchise di The Witcher.

Sappiamo bene che le riprese dello show sono state funestate da problemi di ogni genere, in primis quelli legati all’emergenza sanitaria che ha costretto al posticipo l’uscita della serie.

Ad aggravare ulteriormente le cose, ricorderete forse anche il grave incidente avvenuto sul set e che ha interessato proprio l’attore protagonista, un incidente che avrebbe potuto portare a conseguenze ben più gravi del previsto.

Durante le riprese della seconda stagione Cavill ha infatti subito un grave infortunio: l’attore, che ama spesso non usare controfigure, si è strappato il tendine del ginocchio, cosa che, a suo dire, avrebbe potuto avere importanti conseguenze per la sua carriera.

In una nuova intervista con IGN USA, Cavill ha infatti parlato del perché l’incidente è stato così grave, oltre al doloroso processo di recupero che gli ha permesso di portare a termine le riprese.

«Avrebbe potuto cambiare la mia carriera di attore, certamente», dice Cavill. «Non avrei più fatto le mie classiche acrobazie a causa di questo evento».

In definitiva, se le cose fossero andate peggio del previsto, probabilmente avremo dovuto subire un recasting del personaggio per cause di forza maggiore, cosa questa che avrebbe mandato in confusione – e non poco – i fan.

