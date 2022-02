The Witcher Stagione 3, i nuovi personaggi promettono grandi sorprese

Netflix starebbe accelerando i lavori per la Stagione 3 di The Witcher, visto e considerato che la produzione della nuova stagione dello show è iniziata ormai da diverse settimane.

Henry Cavill si appresta infatti a vestire nuovamente i panni di Geralt di Rivia in un nuovo ciclo di episodi, ispirati all’ormai storico franchise di The Witcher, celebre per la serie di videogame.

Questo, anche a fronte del fatto che la seconda stagione è entrata nelle classifiche più importanti di sempre per quanto riguarda il colosso dello streaming.

Ragion per cui, aspettando di vedere le prime immagini della Stagione 3 di The Witcher, sembra proprio che siano emersi i primi dettagli circa i comprimari della nuova serie.

Come riportato da Giant Freakin Robot, sono in corso i casting per la terza stagione di The Witcher, e da queste prime informazioni sembra che ci sarà un gruppo piuttosto variegato di personaggi.

Oltre al ritorno di Cavill nei panni di Geralt, Freya Allen in quelli di Ciri e Anya Chalotra come Yennefer, il report spiega che il numero di attori e interpreti aumenterà rispetto a quanto visto in precedenza.

Tra questi, Picadilly, descritto come un principe mondano che vaga per il mondo, seguito poi da Marylebone, una donna con un carattere davvero molto incisivo.

Oltre a questi troveremo anche Hampstead, una donna anziana che viaggia nel mondo con la Royal Court, seguito infine da Greenwich, un soldato che è diventato presto un uomo del popolo.

E ancora, Parsons sarà una donna il cui passato è avvolto nel mistero dato che soffre di amnesia, oltre a Maida Vale e Angel, un messaggero del re che ha visto tantissime atrocità lungo il suo cammino.

Nell’attesa di saperne di più sulla terza stagione, recuperate anche la nostra recensione della seconda stagione, sempre e solo sulle pagine di SpazioGames.

Per concludere, vi suggeriamo anche di recuperare tutto quello che sappiamo sulla Stagione 3 di The Witcher, la serie TV più attesa dagli appassionati del genere fantasy.