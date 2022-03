The Witcher Stagione 3, prima foto con un nuovo (e amato) personaggio

Netflix è ormai pronta alla Stagione 3 di The Witcher, il nuovo ciclo di episodi che vedranno il ritorno dei personaggi visti nelle prime due serie.

Henry Cavill vestirà infatti nuovamente i panni di Geralt di Rivia, lo Strigo visto anche nel franchise videoludico di The Witcher, reso immortale dal terzo capitolo.

Del resto, la seconda stagione è entrata nelle classifiche più importanti di sempre, cosa questa che rende la serie davvero molto amata dai fan di tutto il mondo.

Ora, dopo la conferma che parte delle riprese si svolgeranno anche in Europa, Italia inclusa, è arrivata la prima immagine non ufficiale della terza stagione, con una conferma gradita.

Il cast di The Witcher è stato infatti avvistato in Slovenia, dove dovrebbero cominciare a breve le riprese della Stagione 3, come reso noto da Redanian Intelligence.

Il portale avrebbe anche avvistato Henry Cavill e Freya Allan, ossia il guerriero Geralt e la principessa Cirilla nel Nord della Slovenia.

Ma non solo: un post su Instagram dello stesso Cavill è stato pubblicato poche ore fa, dedicato specificatamente al cavallo Hector (ossia l’animale che “interpreterà” il nuovo Roach).

Oggi mi sono riunito con il mio amico equino Hector e con il mio amico umano Laszlo! Dopo un bel giro in montagna, Hector ha mostrato alcune delle sue nuove abilità. Promette bene.

Il prossimo ciclo di episodi della serie di The Witcher sarà girato in Italia, Slovenia e Croazia. Al momento manca una data di uscita ufficiale della Stagione 3.

Nell’attesa di novità, recuperate la nostra recensione della seconda stagione, sempre e solo sulle pagine di SpazioGames.

Infine, per non farvi trovare impreparati, recuperate tutto quello che sappiamo sulla Stagione 3 di The Witcher, la quale promette grandi cose.