The Witcher Stagione 3, uno degli attori ha abbandonato lo show

Le riprese della Stagione 3 di The Witcher, il nuovo ciclo di episodi che vedrà il ritorno dei personaggi creati dalla fantasia del romanziere Andrzej Sapkowski, sono ancora in corso.

Henry Cavill vestirà nuovamente i panni di Geralt di Rivia, dopo il successo del terzo capitolo della saga di CD Projekt RED (che trovate anche su Amazon a prezzo davvero molto interessante).

Ora, dopo che le riprese sono state interrotte poiché Henry Cavill è risultato positivo al COVID, c’è un’altra notizia che potrebbe fare non troppo contenti i fan.

Come riportato anche da CBR, uno degli attori dello show ha deciso di abbandonare la produzione targata Netflix, non rivelando però le motivazioni.

Redanian Intelligence ha confermato che uno degli attori della serie The Witcher avrebbe deciso di lasciare lo show, forse per difficoltà organizzative dell’interprete.

Lo stregone Rience, interpretato dall’attore Chris Fulton nella seconda stagione dello show, avrà ora il volto di Sam Woolf.

Per chi non lo sapesse, si tratta di un villain visto per la prima volta nel quinto episodio della seconda stagione ed apparso anche nella saga letteraria di Sapkowski. Rience ha il volto orribilmente sfigurato per via di uno scontro con Yennefer, intenta a salvare Ranuncolo.

Ricordiamo che nel cast della serie, oltre a Cavill, troveremo anche Anya Chalotra, Freya Allan, Joey Batey, MyAnna Buring, Tom Canton, Jeremy Crawford, Eamon Farren, Mahesh Jadu, Terence Maynard e Lars Mikkelsen.

In attesa di ulteriori aggiornamenti (e magari anche di un primo trailer ufficiale), vi suggeriamo di recuperare al più presto tutto quello che sappiamo sulla Stagione 3 di The Witcher su Netflix.

Ma non solo: se vi va potete anche leggere la nostra recensione della seconda stagione, sempre e solo sulle pagine di SpazioGames.

Infine, ricordiamo anche che di recente si sono tenuti alcuni ciak chiave della terza stagione, relativi a varie sequenze molto attese dai fan.