Come già preannunciato a inizio settimana, Electronic Arts ha alzato ufficialmente il sipario su EA Sports FC 26, nuovo capitolo della simulazione calcistica che ha raccolto l'eredità dei vecchi FIFA.

Il successore di FC 25 ha già svelato come nuovo volto per le Ultimate Edition l'ex calciatore Zlatan Ibrahimovic, attaccante svedese che in Serie A ha vestito le prestigiose maglie di Juventus, Inter e Milan.

Ma gli sviluppatori hanno svelato anche i giocatori che rappresenteranno le edizioni standard di FC 26, che per l'occasione saranno ben due: si tratta di Jude Bellingham del Real Madrid e Jamal Musiala del Bayern Monaco, due vere e proprie stelle del calcio moderno.

Con il reveal trailer ufficiale, che potete trovare qui di seguito, Electronic Arts ha confermato che EA Sports FC 26 sarà ufficialmente disponibile dal 26 settembre 2025, per la prima volta anche su Nintendo Switch 2.

Chi deciderà di acquistare la Ultimate Edition avrà tuttavia diritto a una settimana di accesso anticipato, il che significa che sarà possibile iniziare a giocare già a partire dal 19 settembre 2025.

Una possibilità che dovrebbe essere riservata anche agli abbonati iscritti a Xbox Game Pass Ultimate (lo trovate su Amazon), anche se in quel caso si tratterà di una prova di 10 ore, come già accaduto per i precedenti episodi. Non è ancora arrivata una conferma ufficiale in tal senso, ma è plausibile che arriverà nelle prossime ore.

In ogni caso, il trailer si è concentrato prevalentemente sul gameplay, con gli sviluppatori che hanno evidenziato più volte i feedback arrivati dai fan per dare loro una versione davvero migliorata del gioco: sarà anche possibile selezionare tra un gameplay dal feeling più realistico o più spettacolare, in base alle vostre preferenze.

I pre-order di EA Sports FC 26 sono già disponibili da adesso sul sito ufficiale di Electronic Arts, mentre dovrebbe essere solo questione di tempo prima che gli store digitali si adeguino: sembra dunque ormai tutto pronto per tornare a divertirsi sul campo da gioco.

Nelle prossime giornate dovrebbero essere svelate ulteriori novità su cosa potremo davvero aspettarci da questa nuova simulazione calcistica: come sempre, vi terremo informati sulle nostre pagine non appena avremo dettagli in proposito.