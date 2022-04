The Witcher Stagione 3, la famiglia è riunita, ed è ufficiale

Netflix ha dato finalmente il fischio di inizio alla produzione della Stagione 3 di The Witcher, il nuovo ciclo di episodi che vedranno il ritorno dei personaggi creati dalla fantasia dello scrittore Andrzej Sapkowski.

Henry Cavill è pronto a vestire nuovamente i panni di Geralt di Rivia, personaggio reso immortale dal terzo capitolo della saga videoludica ad opera di CD Projekt RED.

D’altronde, il successo della seconda stagione – entrata nelle classifiche più importanti di tutti i tempi – non è certo cosa da poco.

Ora, dopo il primo scatto che ha mostrato l’ingresso in scena di un nuovo personaggio a quattro zampe, è ora il momento della prima foto ufficiale dal set.

Via social, il colosso dello streaming ha infatti ufficializzato la messa in produzione della Stagione 3, con un’immagine che mostra i protagonisti dello show immersi nella neve.

La foto raffigura “la famiglia” al completo, ossia Anya Chalotra nuovamente nei panni di Yennefer, Freya Allan in quelli di Cirilla e, ovviamente, Henry Cavill nel ruolo di Geralt di Rivia.

Poco sotto, lo scatto in questione:

Our family is back together again. #TheWitcher Season 3 is officially in production! pic.twitter.com/rlBl0j3lT1 — The Witcher (@witchernetflix) April 4, 2022

La nostra famiglia è di nuovo insieme. La Stagione 3 di The Witcher è ufficialmente in produzione!

Ricordiamo in ogni caso che i nuovi episodi della serie di The Witcher saranno girati in Italia, Slovenia e Croazia. Al momento in cui scriviamo, tuttavia, non è stata resa nota una data di uscita ufficiale della Stagione 3.

Nell’attesa delle novità che arriveranno nei prossimi giorni, recuperate la nostra recensione della seconda stagione, sempre e solo sulle pagine di SpazioGames.

Infine, per non farvi trovare impreparati, date un’occhiata anche a tutto quello che sappiamo sulla Stagione 3 di The Witcher, in modo da non lasciare nulla per strada.