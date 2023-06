Cyberpunk 2077 Phantom Liberty ha una data, finalmente

Era nell'aria ed effettivamente è successo: Phantom Liberty, l'espansione (la sola, peraltro) di Cyberpunk 2077 è salita sul palco dell'evento Xbox per mostrarsi da vicino.

Il DLC è pronto a riportare i videogiocatori a Night City dopo il turbolento esordio del gioco, avvenuto a dicembre 2020.

Phantom Liberty sarà disponibile dal prossimo 26 settembre 2023 e sarà ovviamente multipiattaforma. Poco sotto, il nuovo trailer.

L'espansione, ricordiamo, presenta un ospite d'eccezione: dopo Keanu Reeves nei panni di Johnny Silverhand, infatti, abbiamo Idris Elba in quelli di Solomon Reed, un agente dell'FIA che lavora per quelli che si definiscono «i nuovi Stati Uniti d'America», secondo CD Projekt RED.

Mescolando azione e spionaggio, l'espansione vi porterà a fare squadra con Reed. Stavolta, però, considerando quanto complicato sia stato portare Cyberpunk 2077 su vecchia generazione (laddove "complicato" in realtà si traduce con "utopistico", considerando che tutt'oggi non è esattamente godibile su PS4 o Xbox One) la vostra avventura sarà su PC, PS5 o Xbox Series X|S.

Scopriamo tutti gli annunci e i trailer dall'Xbox Games Showcase nel nostro riassunto completo, che fa il recap di quanto svelato. A seguire, dopo lo Showcase di Xbox, ci sarà anche lo Starfield Direct, un appuntamento dedicato interamente alla nuova IP di Bethesda Game Studios.

