Fable, si riaccendono le speranze di vederlo presto, assieme ad altri due big

Fable potrebbe essere davvero uno dei prossimi protagonisti del nuovo evento Xbox, sebbene di recente i responsabili di Xbox abbiano cercato di abbassare l'entusiasmo.

La serie, che trovate su Amazon, sta aspettando da moltissimo tempo un nuovo episodio, il quale è già stato annunciato da diversi anni.

Un recente teaser di Xbox ha lasciato intendere Fable sarebbe tornato al prossimo Xbox Games Showcase di domenica prossima.

Vero anche che nell'aria è subito apparso un certo scetticismo, ed effettivamente non avevano tutti i torti.

Sebbene quindi Xbox abbia cercato di smorzare l'entusiasmo riguardo il suddetto gioco, l'ipotesi che effettivamente Fable stia per tornare si è nuovamente riaccesa grazie a un report di Gamereactor.

Quattro fonti hanno confermato che sia Avowed che Fable saranno presentati all'Xbox Games Showcase.

Come promesso, questi nuovi trailer non saranno in computer grafica come quelli utilizzati per annunciare i giochi, ma ci daranno un'indicazione di come saranno effettivamente.

Lo showcase non comprenderà solo i giochi first-party di cui si vociferava, poiché due fonti hanno riferito sempre a Gamereactor che anche il tanto atteso remake di Persona 3 sarà mostrato all'Xbox Games Showcase, ragion per cui domenica non ci saranno solo RPG di matrice occidentale a farla da padrone.

A questo punto non ci resta che aspettare l'evento Xbox previsto per il prossimo 11 giugno di quest'anno per porre fine una volte per tutte a queste speculazioni.

Playground Games aveva in ogni caso già anticipato ai suoi fan di non vedere l'ora di mostrarci «tutte le cose meravigliose che hanno creato».

La casa di Redmond ha infatti svelato più volte che gli sviluppatori del gioco non ha mai voluto svelare nulla al pubblico, fino a quando non avessero avuto la certezza che fosse pronto.

Infine, un fan ha in ogni caso deciso di prendere in mano la situazione, dando al primo Fable il remake in chiave moderna che merita.