Monitor PS5 economici | I migliori del 2023

Se avete appena portato a casa la vostra nuova PS5 e ora volete dotarvi di un monitor perfetto per accompagnarla, una delle realtà con cui dovete fare i conti (letteralmente) è il vostro budget. Considerando che PlayStation 5 dà il meglio di sé in 4K, è sensato cercare di sfruttarne pienamente il potenziale acquistando un monitor all'altezza. Tuttavia, spesso i monitor in 4K arrivano a prezzi non per tutti: esistono, allora, delle alternative economiche, che consentano di avere un risultato di qualità senza dover sacrificare il proprio conto in banca?

Abbiamo deciso di passare in rassegna quelli che sono i migliori monitor PS5 economici, in maniera tale da proporvi delle soluzioni che non abbiano prezzi elitari e che vi consentano comunque di godere della piena potenza della vostra console Sony. Vediamo, quindi, quelli che sono i migliori monitor economici per PS5, dopo aver visto genericamente i migliori monitor per PS5 e, in un'altra selezione apposita, i migliori monitor economici per qualsiasi piattaforma.

La nostra selezione si è concentrata soprattutto su Amazon, store ideale per le sue spedizioni celeri e per le sue politiche di reso in caso la soluzione per cui optaste non vi convincesse appieno; inoltre, abbiamo deciso di includere nella nostra lista quelli che sono i migliori monitor che arrivano al 4K ma che hanno un prezzo che si mantiene sotto i 500 euro e, nella maggior parte dei casi, anche sotto i 400 euro.

Si tratta di prezzi significativamente contenuti rispetto a quanto potreste spendere cercando una soluzione di qualità che potrebbe perfino rivelarsi troppo potente (e costosa) rispetto a ciò di cui avete davvero bisogno, dove si arriva a spendere anche il doppio (e alcune proposte sfondano il muro dei 1.000 euro).

Nel più recente aggiornamento del nostro articolo, abbiamo verificato la disponibilità dei prodotti e provveduto a tenere la selezione al passo con le proposte sul mercato.

Migliori monitor PS5 economici

ASUS TUF VG289Q

Tutto quello che vi serve, a un prezzo per ogni tasca

Il monitor da gaming ASUS TUF VG289Q è una delle migliori a cui possiate mirare per divertirvi con la vostra PS5: vanta un pannello da 28" IPS con tecnologia LED e vi permette di giocare fino a 3840x2160, ideale per PlayStation 5. Inoltre, potete godere di un refresh rate da 60 Hz, perfetto per giocare fino a 60 fps mentre siete in 4K, e di un tempo di risposta di 5 ms, che rende perfettamente godibili senza nessun tipo di ritardo praticamente tutti i giochi – a meno che non siate cultori del gaming competitivo, e in quel caso sareste gli unici a poter puntare magari un modello con una tempo di risposta ancora più rapido. Inoltre, è dotato della tecnologia HDR10 per la miglior resa possibile dei colori, supportata dalla console. Da notare, infine, anche la presenza di Shadow Boost, tecnologia che migliora la resa dei neri e dei chiari senza ricorrere ad aberrazioni e sovraesposizioni.

LG 27UL500

L'economico per eccellenza

Volete spendere ancora meno ma senza rinunciare per nessuno motivo al 4K? Allora dovete portare a casa LG 27UL500. Questo monitor in Ultra HD ha un pannello da 27" IPS LED sRGB dotato di tecnologia HDR10, ideale per una migliora resa dei colori delle immagini dalla vostra PS5. Dal corpo bianco ma le cornici nere (il che lo rende perfettamente abbinato alla console!), il monitor ha un refresh rate da 60 Hz e un tempo di risposta di 5 ms. Inoltre, è dotato di un attacco VESA per consentirvi di appenderlo anche a una parete o a un apposito supporto, facendovi sbizzarrire nell'allestire la vostra postazione. Affidabile, dalla buona resa di colori, è davvero un'ottima soluzione rispetto al prezzo a cui viene proposto, spesso anche sotto i 300 euro.

BenQ EL2870U

Per super tempi di risposta e altoparlanti inclusi

Altra soluzione economica assolutamente valida per la vostra PS5 è quella rappresentata dal monitor BenQ EL2870U. Questo schermo ha un pannello da 28" LCD TN, che a un prezzo molto contenuto vi permette di giocare in 4K fino a 60 fps (con HDR compreso) senza alcun tipo di affanno. Dalla sua, questo schermo ha tempi di risposta di addirittura solo 1 ms, il che lo rende ideale anche per i videogiochi competitivi. Infine, è una soluzione davvero completa perché dalla sua anche degli altoparlanti che, quindi, non vi costringono a utilizzare delle cuffie o a installare una soundbar esterna per sentire l'audio dei vostri giochi. Per essere un monitor pensato specificamente per il gaming, è davvero completo e accessibile.

Samsung HRM UR55

Un 4K economico ideale per PS5

Vi segnaliamo anche l'ottimo monitor economico Samsung HRM UR55: si tratta di un pannello 28" IPS ottimizzato per essere ben visibile da qualsiasi angolazione. Con un refresh rate fino a 60 Hz, perfetto per giocare fino a 60 fps, questo monitor è dotato di un tempo di risposta di soli 4 ms. A tutto questo, affianca un design di rara eleganza, con cornici ridotte al minimo, e la possibilità di giocare approfittando anche della resa dei colori con HDR10 e del supporto a FreeSync. Considerando il prezzo, un'ottima proposta per godervi al meglio i giochi di PS5.

BenQ E33270U 32"

Il 4K economico con altoparlanti inclusi

Con i suoi 32" in 4K, il monitor BenQ E33270U rappresenta un'altra interessante proposta per i giocatori console: potete infatti approfittare del suo display 3840x2160 per godervi i vostri giochi preferiti, con supporto all'HDR, tecnologie EyeCare per non stancare troppo i vostri occhi e anche la presenza di altoparlanti inclusi. Se, quindi, sarete troppo stanchi per giocare con le cuffie, non dovrete necessariamente collegare degli altoparlanti esterni per sentire l'audio del vostro gioco. Considerando il prezzo, parliamo di una proposta accessibile e di valore.

Come scegliere i migliori monitor PS5 economici

Ci sono numerosi aspetti di cui tenere conto, quando si sceglie il miglior monitor per la propria PS5 – e anche le opzioni economiche non fanno per niente eccezione. Vediamo quindi insieme alcune caratteristiche da valutare per procedere con la scelta migliore possibile: quelli da noi raccomandati, infatti, sono solo alcuni dei monitor che potete trovare sul mercato, ma magari potreste scoprire che c'è una caratteristica specificamente ideale per voi e di cui non vi eravate accorti prima, in un qualsiasi altro modello che avete adocchiato.

Risoluzione

La risoluzione e il formato del vostro monitor si baseranno, ovviamente, su quanto e come volete sfruttare la console. L'ideale su cui abbiamo preferito soffermarci in questa selezione è sicuramente il 4K, ma niente vieta di utilizzare PS5 anche con monitor a 1080p o a 1440p: per quanto riguarda i 1080p, PS5 li supporta nativamente, di solito sui giochi in cui gli fps devono raggiungere un valore superiore ai 60 fps. È il caso, ad esempio, di Devil May Cry 5 Special Edition, uno dei pochi giochi a vantare i 120 fps su console. Tuttavia, la stragrande maggioranza dei titoli girerà in 4K, sia che sia nativo sia che sia upscalato per raggiungere i 60 fps stabili.

Di recente, Sony ha anche introdotto un aggiornamento per il supporto ai 1440p, quindi potete valutare anche monitor a questa risoluzione. La raccomandazione, però, è di puntare soprattutto un monitor in 4K, come abbiamo fatto nella nostra selezione, per sfruttare pienamente PS5.

Tipologie dei pannelli

Oltre alla risoluzione, è molto importante considerare le diverse tecnologie con le quali vengono costruiti i pannelli stessi. In questo momento sono presenti sul mercato pannelli TN (twisted nematic), IPS (in-plane switching) e VA (vertical alignment). I primi offrono tempi di risposta migliori, ma perdono qualcosa in termini della fedeltà cromatica,. Possiedono inoltre un angolo di visione più ridotto, col risultato che l’aspetto dei colori potrebbe variare anche in modo significativo allontanandosi dal centro dello schermo.

Al contrario, gli IPS hanno un tempi di risposta leggermente superiore ma riproducono i colori con maggiore fedeltà e garantiscono angoli di visione decisamente più ampi. Infine, i VA possiedono caratteristiche a metà strada tra i due, offrendo neri più profondi rispetti ai classici IPS a discapito di una leggermente inferiore fedeltà cromatica ed angoli di visione meno ampi.

Anche in questo caso, la decisione è piuttosto soggettiva, ma sappiate che molte delle proposte gaming sul mercato sono rappresentate da pannelli IPS, a meno che non si vada a cercare un tempo di risposta degno di un giocatore competitivo.

Il polliciaggio

Per quanto scontato possa suonare, ricordate che un'altra caratteristica di cui tenere assolutamente conto per la scelta del vostro monitor sono le sue dimensioni in pollici. Dal momento che vi raccomandiamo una risoluzione alta, possibilmente in 4K, ha senso che il pannello sia sufficientemente grande da permettervi di godervi la sua resa. Sul mercato le proposte gaming più piccole in 4K sono dalle parti dei 27" e dei 28", ma è possibbile trovare anche monitor con polliciaggio superiore, sopra i 30".

Tanto fa anche la vostra postazione: ricordate che per un monitor in 4K sono richiesti almeno tot pollici, ma se non avete spazio sulla vostra postazione per ospitare un monitor sufficientemente grande, allora probabilmente dovreste rivederla – perché rischiereste di non sfruttare pienamente il potenziale della vostra nuova PS5, così.

Ricordate anche quanto lontano giocherete dallo schermo, oltre allo spazio libero, per scegliere il monitor ideale per le vostre esigenze: non prendete un pannello di dimensioni ridotte se poi, da lontano, non riuscireste a vedere bene cosa sta succedendo.

HDR (High Dynamic Range)

Un ulteriore aspetto su cui dobbiamo focalizzarci è il supporto alla tecnologia HDR, acronimo di High Dynamic Range. Questo consente al monitor di riprodurre, come dice il nome stesso, una gamma di colori più ampia rispetto al passato, avvicinandosi il più possibile allo spettro visibile dai nostri occhi.

I display vengono certificati e suddivisi in quattro categorie che corrispondono a diverse qualità del pannello. Si parte dal comune display SDR, che presenta una luminosità di picco di circa 250-300 nit e da lì si sale con DisplayHDR 400, DisplayHDR 600 e DisplayHDR 1000, dove il numero finale sta ad indicare la luminosità massima espressa in nit.

Ovviamente per ottenere queste certificazioni non viene tenuto in considerazione solo questo fattore, ma particolare importanza ricopre anche il livello del nero, il livello di codifica e la copertura dello spazio colore. PS5 ha dalla sua il supporto all'HDR, che permette effettivamente di godere di una invidiabile resa cromatica : se volete il massimo dalle sue immagini, quindi, valutate il supporto HDR del monitor che scegliete.

Tempo di risposta

Il tempo di risposta (o, se preferite, il response rate) è il tempo impiegato per aggiornare le immagini a schermo – definito di solito in millisecondi (ms). In ambito gaming, è importante che questo valore sia il più basso possibile, in quanto più responsivo sarà il monitor, più chiare saranno le immagini a schermo, soprattutto durante i movimenti più rapidi.

La distinzione realistica, qui, è tra chi gioca per svago e chi gioca per lavoro/competizione: i primi, infatti, non noterebbero mai la differenza tra un pannello con tempi di risposta di 5 ms e uno con riposta da 1 ms. Per i secondi, invece, meglio puntare sulla fluidità assoluta e magari concentrarsi – soprattutto in caso di sparatutto o giochi di guida, dove i riflessi fanno tutto e le immagini in movimento non devono accettare compromessi di alcun tipo – su pannelli che propongono i tempi di risposta più bassi in assoluto.

Refresh Rate

Il refresh rate, o frequenza di aggiornamento, è il numero di volte al secondo in cui il display aggiorna l’immagine mostrata. Abitualmente, viene misurato in Hz. In questo caso, maggiore sarà questo valore, più fluida ci sembrerà l’azione di gioco vera e propria.

Da lungo tempo il refresh rate standard di una monitor è pari a 60Hz, un valore perfetto per godersi al massimo PS5, con poche eccezioni: la console di casa Sony, infatti, solitamente fa girare i giochi in 4K e 30 fps, oppure in 4K upscalato (spesso 1800p anziché 2160p) e 60 fps. Con l'immagine del monitor che si aggiorna 60 volte al secondo, quindi, sarete al sicuro sia che il gioco stia inviando 30 frame per secondo, sia che ne stia inviando 60, con una fluidità assoluta.

Discorso diverso per la manciata di giochi che raggiungono i 120 fps, che avrebbero bisogno di un refresh rate più alto per mostrare pienamente i muscoli della loro fluidità – ma sono così pochi, e lo rimarranno per tutta la generazione, che la nostra raccomandazione è puntare senza remore una soluzione in 4K e 60 Hz per godere pienamente di quello che PS5 ha da offrire.

Comparto Audio

Un discusso contro che caratterizza i monitor rispetto agli abituali televisori è che raramente questi hanno altoparlanti pre-installati: se per voi è importante avere l'audio che arriva direttamente dal monitor, assicuratevi che quello che state scegliendo per la vostra PS5 abbia degli speaker integrati. Ci sono soluzioni che propongono un singolo speaker o altre, più articolate, che magari hanno delle casse stereo incluse nel corpo del monitor.

In alternativa potete valutare un monitor con jack per le cuffie, in modo da poter collegare il vostro headset e giocare in totale tranquillità, senza l'impedimento del cavo sul controller di PS5. O, ancora, potreste valutare di collegare al monitor degli altoparlanti esterni o una soundbar, arginando l'assenza nativa di quelli integrati.